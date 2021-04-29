Subastarán tenis de Air Jordan; son los primeros que utilizó en la NBA

Se estima que un par de zapatillas rojas que usó el campeón de la NBA Michael Jordan en 1984-85 al comienzo de su carrera en los Chicago Bulls se venderá entre 100 mil y 150 mil francos suizos, equivalente a entre 109 mil y 164 mil dólares en una subasta en línea el próximo mes, dijo la casa de subastas Sotheby's.

Check out these 13 fine examples of game-worn sneakers from some of the NBA's greatest athletes, including Michael Jordan, Kareem Abdul Jabbar and Stephen Curry 🏀 Now accepting bids! https://t.co/xfPYJoZgnp pic.twitter.com/zn1muqt9Vq — Sotheby's (@Sothebys) April 27, 2021

Pero las ofertas podrían sonar a los coleccionistas del "Air Jordan 1", el lote estrella entre 13 pares de ex estrellas de la NBA, que buscan hallazgos raros en su primera subasta suiza totalmente dedicada a las zapatillas de deporte, denominada "Solo para jugadores".

Las zapatillas de deporte desgastadas por el juego de la temporada de novato de Jordan, idénticas pero con su autógrafo, obtuvieron un récord de 560 mil dólares en una subasta en línea, dijo Sotheby's.

Subastarán en Suiza tenis de Michael Jordan. REUTERS.

"Se puede ver que hay un poco de desgaste del juego en los zapatos, lo que realmente se suma al personaje y la historia de este hermoso e icónico par", dijo a Reuters Television Josh Pullan, director gerente de la división de lujo global de Sotheby's.

Los zapatos de cuero y goma, tallas 13 y 13.5, fueron diseñados por el director creativo de Nike, Peter Moore, dijo Sotheby's.

Jordan jugó 13 temporadas con los Bulls, ganó seis campeonatos y actualmente es el dueño de los Charlotte Hornets.

Subastarán en Suiza tenis de Michael Jordan. REUTERS.

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La subasta incluirá artículos de otros jugadores

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Pullan, señalando que sus otras ventas incluyen gemas Cartier, bolsos Rolex Pearlmaster y Hermes, dijo: "Creo que la gente, independientemente de si se trata de zapatillas o categorías de colección más tradicionales, busca la artesanía, el diseño y la historia, la procedencia de esas piezas ".

Dijo que el mercado de las zapatillas es algo nuevo, que se abre camino en todos los continentes y atrae a una nueva generación de coleccionistas.

"Creo que es algo que realmente tocó la fibra sensible de una generación, con una audiencia, y eso es realmente independientemente del país diferente", dijo.