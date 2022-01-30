Trump perdonaría a quienes atacaron el Capitolio

Donald Trump reapareció en un mitin con sus simpatizantes en Conroe, Texas el sábado 29 de enero y aseguró en medio de vítores que si se postulara a la presidencia y ganara en 2024, indultaría a las personas acusadas de delitos penales en relación con el asalto mortal del 6 de enero por parte de sus partidarios en el Capitolio de los Estados Unidos.

"He's a great Governor, he loves this state. Has my complete and total endorsement." - President Trump



Thank you Conroe and thank you President Trump!



Together, we will secure the future of Texas. pic.twitter.com/wxkshUZqtP — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 30, 2022

Trump, quien no ha dicho si volverá a postularse para presidente tras perder ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, habló en un mitin en Conroe, Texas.

En medio de aplausos Trump dijo que si se postulara y ganara trataría con justicia a las personas que según él, defendieron el Capitolio, ya que estan siendo tratadas injustamente.

Trump es señalado por incitar el ataque al Capitolio

Recordemos que cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, el peor asalto al Congreso desde la Guerra de 1812. Motivados por las falsas afirmaciones de Trump de que su derrota electoral de noviembre de 2020 fue el resultado de un fraude, los atacantes intentaron evitar que el Congreso certificara la posición de Biden.

Un oficial de policía que participó en la defensa de el Capitolio murió al día siguiente del ataque, mientras que otros cuatro que custodiaban el Capitolio se suicidaron días después. Alrededor de 140 policías resultaron heridos durante el ataque que duró mas de una hora. Cuatro de los seguidores de Trump también murieron. Hasta ahora más de 700 personas han sido acusadas de unirse al asalto

People gather before the former U.S. President Donald Trump’s rally, in Conroe, Texas, U.S., January 29, 2022. REUTERS/Go Nakamura?|GO NAKAMURA/REUTERS

Trump también aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, lo llamó incompetente y dijo que está poniendo en riesgo a Estados Unidos con lo que está haciendo con relación al conflicto en Ucrania, dice que si el fuera el presidente esto no estaría sucediendo.

Existe un Comité en la Cámara de representantes que investiga el asalto al Capitolio y está buscando información sobre los intentos que hicieron varios estados por anular los resultados de las elecciones de 2020. Hasta el momento han hablado con unos 400 testigos y han identificado a cientos de las personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El Departamento de Justicia se ha manifestado porque todos quienes participaron en el ataque al Capitolio deberán rendir cuentas.

