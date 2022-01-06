Trump no pudo aceptar que perdió e incitó asalto al Capitolio: Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), recordó el asalto al Capitolio que ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump irrumpieron en el edificio ubicado en Washington.

Durante la ceremonia para conmemorar el primer año de este hecho, Biden responsabilizó al expresidente Trump (2017-2021) de crear una “red de mentiras” sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio, lo que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

“Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió”, dijo el mandatario desde el edificio que alberga al Congreso de Estados Unidos.

No puede aceptar que perdió, se rehusó a aceptar el resultado de las elecciones y la voluntad del pueblo estadounidense.

Biden aseguró que por primera vez en la historia de su país, un presidente que acababa de perder la elección trató de evitar una transición pacífica del poder, cuando “una turba violentaba el Capitolio”.

Here is the truth: The former president of the United States has created and spread a web of lies about the 2020 election.



He’s done so because he values power over principle. Because his bruised ego matters more to him than our democracy or Constitution. — President Biden (@POTUS) January 6, 2022

El mandatario señaló que este acto conmemorativo sirve para asegurar que “nunca vuelva a suceder” otro asalto al Capitolio, en el que partidarios de Trump trataron de detener el conteo de los votos y anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Con asalto al Capitolio querían atacar los valores de EU: Harris

Desde el Salón de las Estatuas, la vicepresidenta Kamala Harris declaró que la multitud que participó en el asalto al Capitolio no solo buscaba destruir un edificio, sino atacar “los valores e ideas por las que las generaciones de estadounidenses han derramado sangre para establecer y defender”.

Lo que estaba en riesgo en ese momento, y ahora, es el poder de tomar nuestras decisiones, no podemos dejar que las decisiones de nuestro futuro sean diezmadas por la violencia.

Harris comentó que lo ocurrido el 6 de enero del año pasado se puede considerar como una muestra de que la democracia es algo frágil, por lo que debe ser defendida para que no corra riesgos.

“Lo que estaba en juego entonces y ahora es el derecho a que nuestro futuro se decida como lo prescribe la Constitución. No podemos dejar que nuestro futuro lo decidan quienes se empeñan en silenciar nuestras voces, anular nuestros votos y alimentar mentiras”, dijo la vicepresidenta.

Happening Now: President Biden delivers remarks to mark one year since the January 6th deadly assault on the Capitol. https://t.co/bWNiMaYSyp — The White House (@WhiteHouse) January 6, 2022

Este miércoles, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, también se pronunció sobre el asalto al Capitolio ocurrido hace un año, un hecho que buscaba impedir la transferencia pacífica del poder pero que “perdieron” aquellos que participaron.

“Esas personas, debido al valiente trabajo de la Policía del Capitolio y la Policía Metropolitana, se vieron disuadidas en su acción para impedir la transferencia pacífica del poder. Perdieron”, sentenció.

A un año de este acontecimiento, algunos asaltantes del inmueble enfrentan cargos, entre ellos Jacob Chansley, conocido como QAnon Shaman, quien recibió una sentencia de 41 meses en una cárcel de Arizona.

