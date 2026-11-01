Metro CDMX EN VIVO: avance de Líneas y lista de estaciones cerradas HOY
¿Vas a viajar en el Metro CDMX? Revisa el estado de las líneas en vivo este domingo 1 de noviembre, retrasos y cuáles estaciones están cerradas.
¿Vas a pedir calaverita? Si vas a trasladarte hoy por la Ciudad de México, toma precauciones antes de salir este domingo 1 de noviembre. A continuación te presentamos el reporte en tiempo real del Metro CDMX.
¿A qué hora cierra el Metro CDMX HOY?
Este 1 de noviembre, la Línea 1 del Metro CDMX inició su servicio de forma anticipada a las 05:00 horas y cerrará en su horario habitual de los domingos a las 24:00 horas:
Mientras que mañana, 2 de noviembre (Día de Muertos):
- Apertura: 05:00 horas
- Cierre: 24:00 horas (medianoche)
Metro CDMX EN VIVO: avance de Líneas y lista de estaciones cerradas HOY
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas?
Hasta el momento, todas las estaciones del transporte se encuentran dando servicio de manera normal y continua, así lo informó el Metro CDMX.
¿La Línea 8 está dando servicio?
¡Atención usuarios! La Línea 8 sí está dando servicio en todas sus estaciones, de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917, en ambos sentidos.