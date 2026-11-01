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Metro CDMX EN VIVO: avance de Líneas y lista de estaciones cerradas HOY

​¿Vas a viajar en el Metro CDMX? Revisa el estado de las líneas en vivo este domingo 1 de noviembre, retrasos y cuáles estaciones están cerradas.

Metro CDMX
Conoce los retrasos y aglomeraciones en las diversas estaciones del Metro de la CDMX.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Iveth Ortiz

¿Vas a pedir calaverita? ​Si vas a trasladarte hoy por la Ciudad de México, toma precauciones antes de salir este domingo 1 de noviembre. A continuación te presentamos el reporte en tiempo real del Metro CDMX.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX HOY?

Este 1 de noviembre, la Línea 1 del Metro CDMX inició su servicio de forma anticipada a las 05:00 horas y cerrará en su horario habitual de los domingos a las 24:00 horas:

Mientras que mañana, 2 de noviembre (Día de Muertos):

  • Apertura: 05:00 horas
  • Cierre: 24:00 horas (medianoche)

Metro CDMX EN VIVO: avance de Líneas y lista de estaciones cerradas HOY

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas?

Hasta el momento, todas las estaciones del transporte se encuentran dando servicio de manera normal y continua, así lo informó el Metro CDMX.

¿La Línea 8 está dando servicio?

¡Atención usuarios! La Línea 8 sí está dando servicio en todas sus estaciones, de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917, en ambos sentidos.

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