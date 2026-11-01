Metro CDMX EN VIVO: avance de Líneas y lista de estaciones cerradas HOY

¿Vas a pedir calaverita? ​Si vas a trasladarte hoy por la Ciudad de México, toma precauciones antes de salir este domingo 1 de noviembre. A continuación te presentamos el reporte en tiempo real del Metro CDMX.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX HOY?

Este 1 de noviembre, la Línea 1 del Metro CDMX inició su servicio de forma anticipada a las 05:00 horas y cerrará en su horario habitual de los domingos a las 24:00 horas:

Mientras que mañana, 2 de noviembre (Día de Muertos):

