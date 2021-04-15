Notre Dame resiste a dos años del incendio que casi la devasta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió los meticulosos esfuerzos para reconstruir la catedral de Notre Dame de París, dos años después de que las llamas arrasaron el ático centenario de la iglesia y provocaron la caída de su aguja en las bóvedas inferiores.

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Más de 700 días después de que los trabajadores tuvieron que trabajar contra el tiempo para apuntalar los arbotantes de Notre Dame, salvar sus rosetas de vidrio del siglo XIII e instalar sensores de movimiento, ya están casi listas las obras para que el sitio sea seguro antes de la restauración.

Desde una plataforma en la azotea, el presidente Macron, vestido con un mono de trabajo y un casco de seguridad, miró hacia el transepto dañado de la catedral y agradeció a los trabajadores que estaban en el lugar.

"Todos recuerdan dónde estaban hace dos años, la emoción de todos los católicos, de todos los parisinos y de todo el pueblo francés", dijo Macron a un grupo de trabajadores con el horizonte de París a sus espaldas.

"Todos estamos impresionados con lo que vemos, con el trabajo que se ha logrado en dos años. Bravo y gracias", agregó.

Aún realizan la primera fase del rescate de Notre Dame

La primera fase de la operación de rescate se complicó por la necesidad de cortar una masa de 200 toneladas de metal retorcido que quedó después de que el fuego consumiera los andamios que se habían erigido alrededor de la aguja de madera y plomo en el momento del incendio.

El trabajo también se detuvo temporalmente debido a las preocupaciones sobre la contaminación del plomo y, en ocasiones, se ralentizó por la pandemia de Covid-19.

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Los técnicos aún tienen que reforzar algunas de las bóvedas más cercanas a las destruidas con marcos de madera en forma de arco que se colocan en su lugar con una grúa y extender un techo de lona sobre el transepto para proteger el trabajo de restauración una vez que comience.

La catedral será declarada fuera de peligro cuando la fase de asegurar el lugar se complete, pero todos los indicadores eran positivos, dijo Jeremie Patrier-Leitus, portavoz del organismo público a cargo de la restauración.

Cuándo abrirá sus puertas al ´público la catedral de Notre Dame

El presidente Macron reiteró que se mantiene el compromiso de la reconstrucción de Notre Dame para que pueda reabrir al público en 2024, cinco años después del incendio.

En una entrevista publicada en Le Parisien, Macron insistió en que "el compromiso de 2024 se cumplirá. Lo que me importa es que se pueda respetar la planificación de las obras, con todo el respeto para los arquitectos y los oficios de arte".