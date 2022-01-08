Novak Djokovic obtiene exención de la vacuna para entrar a Australia

El tenista Novak Djokovic obtuvo una exención médica para entrar a Australia sin haber recibido la vacuna contra Covid-19, debido a que se contagió en diciembre de 2021, revelaron sus abogados.

“La fecha de la primera prueba PCR positiva de Covid-19 se registró el 16 de diciembre de 2021”, indicó un documento judicial que la defensa del deportista presentó a un tribunal australiano que decidirá si es deportado.

Los abogados del tenista número uno del mundo argumentaron que su cliente, al haber pasado por un contagio de Covid-19, no necesitaba recibir la vacuna.

El 30 de diciembre no había tenido fiebre ni síntomas respiratorios de Covid-19 en las últimas 72 horas. El 1 de enero recibió un documento de Asuntos Internos en el que le informaba que sus respuestas indicaban que cumplía “los requisitos para llegar a Australia sin cuarentena”, según el documento presentado por los abogados.

Un día después de que la prueba resultó positiva, Novak Djokovic publicó en su cuenta oficial de Twitter algunas fotografías del momento en que recibió su propio sello del Servicio Postal Nacional de Serbia, donde no se le vio con cubrebocas.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

Antes de una audiencia que se realizará el próximo lunes, Novak Djokovic dijo que recibió la exención del organizador del torneo Tennis Australia, acompañada de una carta de seguimiento del Departamento del Interior en la que permitieron su entrada al país, de acuerdo con Reuters.

Tenista dice tener derecho a exención médica para entrar a Australia

Novak Djokovic, un opositor a la vacuna contra Covid-19, está en confinamiento desde el jueves en un hotel de Melbourne después de que su visa fuera cancelada debido a problemas con la exención médica, un requisito de inmigración en Australia.

“Le expliqué que había sido infectado recientemente con Covid-19 en diciembre de 2021 y sobre esta base tenía derecho a una exención médica de acuerdo con las reglas y directrices del gobierno australiano”, declaró el deportista en la presentación sobre su experiencia de detención en el aeropuerto de Melbourne.

Djokovic, citado por Reuters, recordó que le dijo a los oficiales de la Fuerza Fronteriza de Australia que hizo correctamente su Declaración de Viaje y cumplió con todos los requisitos necesarios para ingresar con su visa legalmente al país.

El Abierto de Australia comenzará el 17 de enero, el tenista serbio buscaba su décimo triunfo, que lo convertiría en el jugador masculino más exitoso de dicho torneo, con 21 Grand Slams.

