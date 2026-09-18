“Cada vez nos acostumbramos más a que nuestra tradición tarde o temprano se va a acabar”, dice Julieta Poth, habitante de comunidad maya

“Mi esposo trabaja en una parcela, tenemos siete hijos, sembramos limones, naranjas, toronjas pero también tenemos maíz”, resaltó Julieta Poth a las cámaras de Azteca Noticias y reveló qué pasa con las tradiciones del pueblo maya.

Mencionó que se están perdiendo las tradiciones, por ejemplo, su hija ya no usa el típico traje maya, porque prefiere ropa moderna que considera más fresca y solo utiliza el huipil tradicional para ir a misa.

Julieta y otros miembros de su comunidad prefieren conservar los trajes tradicionales y no usar la ropa moderna, ya que sus prendas tienen elementos representativos, como flores naturales y diseños de pájaros.

Sin embargo, siguen empleando rituales, como las ceremonias de la cosecha, ya que en todas partes han sufrido por el cambio climático y la sequía. Sobre esa línea, destacó que las casas típicas de la cultura maya son más frescas y más agradables.