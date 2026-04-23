Nadie nos preguntó si queríamos el Tren Maya: Habitantes de Quintana Roo acusan promesas incumplidas y falsas consultas

La obra que parecía llevar prosperidad y desarrollo al sureste, como tanto lo prometió el régimen de Morena, terminó en denuncias de daño ambiental, consultas amañadas con “indígenas fabricados” y supuestas obras de agua, energía eléctrica y caminos que jamás comenzaron: se trata del Tren Maya.

Habitantes de estados como Campeche y Quintana Roo acusan que esta obra, a dos años de ser inaugurada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está lejos de ser un enlace entre Cancún y otras zonas de la región.

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Los trenes están en su mayoría vacíos, como documentó la agencia de noticias Reuters en un recorrido en tres estaciones en noviembre de 2025. Menos de 40, de los 230 asientos, estaban ocupados en un viaje en la tarde entre semana entre Bacalar y Chetumal.

El régimen de AMLO proyectaba que el Tren Maya transportaría 3 millones de personas al año, pero después recortó la cifra a 1.2 millones. Al mismo tiempo, el presupuesto se disparó de 7 mil millones de pesos a más de 25 mil millones, mientras que la venta de boletos apenas cubre menos del 13% de sus costos de operación, destaca la misma agencia noticiosa.

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Consultas indígenas bajo sospecha: el testimonio de los pueblos mayas

Eliseo Ek, activista, agricultor y poeta maya, señaló que en las consultas hechas por el gobierno federal llevaron a “indígenas fabricados” con el fin de mostrar un supuesto respaldo al Tren Maya, por lo que le indigna y enoja por “toda la destrucción que ha causado esto”.

“Violentaron nuestros derechos como indígenas mayas. Trajeron indígenas mayas fabricados para votar a favor de ese proyecto. Y todavía nos dicen: ‘Es para visibilizar a los pueblos mayas’. A mí esto no me visibiliza. Yo sí estoy indignado, estoy enojado y a la vez me siento triste por todo, toda la destrucción que ha causado esto, que no es otra cosa más que para satisfacer un ego personal”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

El impacto ambiental del Tren Maya: contaminación de cenotes y metales pesados

Guillermo D'Christy, presidente de la organización Sélvame del Tren, expuso que el acero de los pilotes que sostienen el Tren Maya no cuenta con ningún recubrimiento y, al estar dentro del agua de un cenote, contaminan el agua potable.

“El agua es naranja porque el acero se está corroyendo. Puede parecer insignificante, pero esta agua solía ser limpia e impoluta, y ahora contiene metales, metales pesados, que según la normativa no deberían estar presentes”, declaró.

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Promesas incumplidas en el sureste: falta de agua y caminos en comunidades

Además de los daños al agua potable de los cenotes, habitantes refieren que les prometieron mejoras en las calles, acueductos y electrificación, pero dichas obras no han llegado.

“Que sobre el proyecto del Tren Maya y del Acueducto, pues iba a mejorar las tomas de agua, iban a ver, diario íbamos a tener agua, pero ya llevamos cuatro años y no”, afirmó Carlos Augusto Méndez, residente en Campeche.

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Nicolás Moreno, agricultor y apicultor en Campeche, refiere que un acueducto suministra agua, pero sólo la distribuye a hoteles y restaurantes, pero varias casas no la reciben.

En Uh-May, Quintana Roo, Virginia Kumul refirió que las autoridades les prometieron que el Tren Maya no cerraría los caminos a las milpas ni los trayectos usados por campesinos para llegar a sus parcelas, pero al terminar las obras, “todos los caminos están cerrados. Túneles que hicieron, todos llenos de agua, charcos. No puedes cruzar, no puedes pasar”, expresó.

