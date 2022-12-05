AMLO prevé que nueva aerolínea esté lista a finales de 2023

La nueva aerolínea se espera que esté lista para finales de 2023, informó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la mañanera de hoy lunes, López Obrador detalló que la nueva aerolínea entrará en funcionamiento a la par del Tren Maya.

AMLO detalló que la Sedena se haría cargo de Campeche, Chetumal y Palenque, mientras que la Secretaría de Marina el de Ciudad del Carmen.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ desde Campeche volvió a pronunciarse a favor de la competencia aérea. pic.twitter.com/CF8ITqCW3s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

“La nueva línea va a estar en un año, a finales del año próximo, junto a la entrada del funcionamiento del tren”, explicó AMLO.

El Presidente López Obrador insistió en que se buscará rescatar la marca de Mexicana para que sea el nombre de la nueva aerolínea y se busca negociar con trabajadores activos y jubilados que puedan entregar la marca a cambio de una recompensa, según un avalúo para que se distribuyan entre los trabajadores.

Qué se sabe de la nueva aerolínea que operaría la Sedena

Tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), AMLO aseguró que se analizaba la creación de una nueva aerolínea.

López Obrador detalló que esta nueva aerolínea tendría al menos 10 aviones para vuelos nacionales e internacionales.

AMLO indicó en octubre pasado que se analizan los costos de la nueva aerolínea, pero sería la Sedena quien se haría cargo de la operación.

También indicó en meses pasados que se analizaba también que el Avión Presidencial se incluyera en la flota de la nueva aerolínea.

En octubre pasado, la bancada de Morena presentó una iniciativa para que la Sedena sea la institución que opere la nueva aerolínea.

La iniciativa preveía modificar la Ley de Aviación y de Aeropuerto, con el objetivo de que opere y administre la aerolínea de forma comercial y civil.