Nueva Delhi se prepara para tomar medidas por el aire tóxico

Nueva Delhi reporta estándares de aire tóxico, luego de reportar 385 de una escala de 500 en el Índice de Calidad del Aire, y para que se considere seguro, debería estar por debajo de 50, por lo que autoridades se preparan para un escenario peor.

Aunque desde el lunes en Nueva Delhi el índice era de 385, lo que indicaba que era aire tóxico, esa fue una mejora marginal con respecto al 451 registrado la semana pasada, ya que vientos moderados ayudaron a dispersar parte de la polución.

El aire tóxico que envuelve Nueva Delhi persuadió a muchos estudiantes a quedarse en casa en vez de volver a los colegios, que reabrieron el lunes, después de que las autoridades suavizaron las restricciones impuestas sobre la pandemia de Covid-19 que azotó India por primera vez en marzo del año pasado.

"La contaminación en Nueva Delhi es peligrosa. Como padres tenemos miedo de enviar a nuestros hijos al colegio", tuiteó un padre, Kamlesh Sharma

Nueva Delhi alista medidas por aire tóxico

Algunas escuelas de Nueva Delhi reanudaron las clases para los grados superiores, los alumnos de 14 años o menos podían regresar por primera vez el lunes como parte de una reapertura escalonada.

No obstante, muchas escuelas informaron de poca asistencia por los temores de los padres sobre el aire peligroso y los riesgos del coronavirus.

"Después del Covid-19, el aire tóxico ha convertido en una gran amenaza para la salud pública, sobre todo para niños y personas mayores", dijo Ashok Agarwal, presidente nacional de la Asociación de Padres de India, expresando su frustración por la falta de aplicación y voluntad política para controlar el aire tóxico de Nueva Delhi.

En respuesta, la oficina Central de Control de la Contaminación (CPCB) de India ordenó a las autoridades tomar medidas por el aire tóxico en Nueva Delhi, ya que prevén que empeore debido a las condiciones meteorológicas.

Las partículas contaminantes transportadas por el aire pueden causar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como el cáncer de pulmón. En India, el aire tóxico acaba con la vida de más de un millón de personas al año.

El aire tóxico reportado la semana pasada fue causado por los agricultores que violaron la prohibición de quemar rastrojos en los estados agrícolas que rodean la capital, así como por la gente que ignoró la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el Diwali, el festival hindú de las luces.