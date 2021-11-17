Nueva Delhi ordena el cierre indefinido de escuelas por contaminación

En Nueva Delhi se decretó el cierre indefinido de escuelas debido a la contaminación que afecta la capital de India, donde la calidad del aire ha empeorado en los últimos días.

Por órdenes del Ministerio de Medio Ambiente algunas centrales eléctricas de carbón cerraron temporalmente, a fin de combatir la nube de contaminación que afecta al país.

De acuerdo con medios internacionales, la mala calidad del aire no solo se registra en Nueva Delhi, también en algunas zonas del país vecino, Pakistán, a causa de la contaminación industrial y las quemas agrícolas.

|Reuters

El fin de semana pasado, el primer ministro de la capital india, Arvind Kejriwal, informó que las escuelas estarían cerradas durante una semana; sin embargo, los niveles de contaminación han propiciado que la ausencia de alumnos sea por tiempo indefinido.

Kejriwal explicó en su momento que ante el cierre de todas las escuelas, los estudiantes tomarían clases virtuales para que no salgan “a respirar el aire contaminado”.

Según Reuters, la mayoría de los días el Índice de Calidad del Aire (AQI) en Nueva Delhi se ha mantenido por encima de 451 puntos en una escala de 500, lo que indica condiciones “graves” que tienen mayor impacto en las personas con enfermedades existentes.

El AQI mide la concentración de partículas venenosas PM2.5 en un metro cúbico de aire. El gobierno indio prescribe una lectura “segura” al ubicarse en 60 microgramos por metro cúbico de aire durante un período de 24 horas.

El primer ministro Kejriwal informó que este miércoles 17 de noviembre el índice AQI se encontraba en 375, por lo que la calidad del aire es “muy deficiente”. Mientras que la concentración de partículas PM2.5 era de 226, por encima de la lectura “segura”.

17 Nov



AQI - 375 (301 to 400 - Very Poor)



PM10 - 373 (351 to 430 - Very Poor)



PM2.5 - 226 (121 to 250 - Very Poor) https://t.co/eyImUdJNtl — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 17, 2021

Contaminación aumenta casos de problemas respiratorios

La mala calidad del aire en Nueva Delhi ha provocado un aumento en las afecciones respiratorias crónicas entre los niños, quienes podrían tener problemas con su desarrollo cognitivo por la exposición prolongada a contaminantes mortales, dijeron especialistas consultados por Reuters.

Arvind Bountra, jefe de pediatría del Max Super Specialty Hospital, mencionó que el número de niños con enfermedades respiratorias se ha triplicado en los últimos días, lo que “está directamente relacionado con los altos niveles de contaminación”.

|Reuters

Por su parte, Praveen Khilnani, director del Hospital Infantil Madhukar Rainbow, detalló que en el marco de los altos índices contaminantes han aumentado los casos relacionados con problemas respiratorios y bronquiales.

Si bien en la mayoría de los casos se da tratamiento en el departamento de pacientes ambulatorios, algunos necesitan oxígeno y cuidados intensivos.

Bountra sostuvo que la exposición prolongada a contaminantes, incluido el plomo, puede causar complicaciones más graves, como un deficiente desarrollo cognitivo entre los niños por estas “partículas muy pequeñas y venenosas”.

