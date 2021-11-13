Contaminación del aire en Nueva Delhi, la peor del mundo

Las escuelas de Nueva Delhi, capital de la India, permanecerán cerradas durante una semana y las obras de construcción durante cuatro días, informó el primer ministro de la capital india, mientras la ciudad intenta proteger a las personas en una crisis de contaminación del aire que empeora.

Arvind Kejriwal dijo que las conversaciones sobre un posible cierre completo en la capital también estaban en curso, pero que cualquier decisión solo se tomaría después de consultar con el gobierno central.

Arvind Kejriwal / Primer Ministro Nueva Delhi:

Durante una semana a partir del lunes, todas las escuelas estarán físicamente cerradas, se seguirán las clases virtuales para que los niños no tengan que salir a respirar aire contaminado.

Una espesa bruma de smog tóxico se cernía sobre la capital india, agravada por un aumento en la quema de desechos de cultivos en las tierras de cultivo circundantes.

Los agricultores del estado de Punjab, que es una canasta de pan, dijeron que se vieron obligados a quemar el rastrojo porque el gobierno no les proporcionaba una solución o alternativa adecuada.

La quema de rastrojos en los estados de Punjab y Haryana, parte del cinturón agrícola que limita con la capital, Nueva Delhi, representa del 30% al 40% de la contaminación del aire en octubre y noviembre, según la agencia de control de la calidad del aire SAFAR.

Vijer Singh, granjero de profesión apuntó: "La tasa de diesel es muy alta. Se necesitará diésel por valor de 2 mil rupias para descomponer el rastrojo, por lo que nos vemos obligados a quemarlo. Los precios de las cosechas están bajando, los agricultores están indefensos y por eso tienen que quemarlos. El gobierno debería darnos alguna solución, darnos subvenciones y maquinaria, o algunas sociedades, deberían proporcionarnos maquinaria para descomponerlo. Entonces no habrá necesidad de que los agricultores lo quemen, no lo harán ".

India's top court says New Delhi air pollution situation is 'very serious' https://t.co/DRDKRqfrqU pic.twitter.com/NhmEjeDe5M — Reuters (@Reuters) November 13, 2021

Contaminación del aire en Nueva Delhi, la peor del mundo

La calidad del aire en Nueva Delhi, a menudo clasificada como la capital más contaminada del mundo, ha disminuido debido a la quema de rastrojos de cultivos, las emisiones del transporte, las plantas de carbón fuera de la ciudad y otras industrias, así como la quema de basura al aire libre y el polvo.

El índice de calidad del aire en y alrededor de la ciudad ha empeorado a 470-499 en una escala de 500, según datos de la junta federal de control de contaminación del sábado.

Ese nivel de contaminación significa que el aire afectará a las personas sanas y afectará seriamente a las personas con enfermedades existentes.