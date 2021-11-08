Pakistán lucha para salvar al delfín ciego del Indo

El personal de rescate de Sindh Wildlife de Pakistán compitie contra el tiempo, para salvar a un delfín ciego del Indo que se ha desviado hacia una vía fluvial a la que no pertenece.

Usando redes, atrapan al delfín de agua dulce y lo transportan por carretera a un santuario a 82 kilómetros de distancia.

Sindh Wildlife ha realizado unos 200 rescates de delfines desde 1992, de los cuales murieron alrededor de 30 delfines. Pero desde 2019, las 27 misiones de rescate han tenido éxito, sin muertes. Este año, las autoridades rescataron a 10 delfines, ocho de ellos en el último mes.

"Cuando llevamos un delfín ciego del Indo rescatado al río, tenemos que tener mucho cuidado con algunas cosas: primero, que su piel no se seque y que tenga la impresión de que todavía está bajo el agua. Por eso hemos para seguir salpicando agua sobre él. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que el agua no entre en su soplador porque respira a través del soplador. Tenemos que intentar llevarlo al río lo antes posible", dice el oficial de campo de Sindh Wildlife, Mir Akhtar Hussain Talpur.

Habiendo vivido en las turbias aguas del río Indo durante millones de años, el mamífero se ha vuelto ciego. Pero ha aprendido a vivir con eso y se mueve por las aguas con la ayuda de un sistema de sonar o sistema de ecolocalización. El delfín ciego del Indo es una de las cuatro únicas especies de delfines de agua dulce que quedan en la Tierra en la actualidad.

Dolphin that strayed is moved to sanctuary in Pakistan https://t.co/SSKeepFjG4 pic.twitter.com/HpsfDwChmy — Reuters (@Reuters) November 8, 2021

Lucha por el delfín ciego del Indo

El delfín ciego del Indo, que alguna vez nadó libremente en el sistema del río Indo de Pakistán, está siendo expulsado lentamente de su hábitat natural por las actividades humanas. Las presas han seccionado partes del río para riego y otros fines, vovliendo cada vez más contaminada el agua. El delfín, que puede alcanzar un tamaño de más de dos metros y pesar más de 100 kilogramos, ahora solo se encuentra en alrededor de un tramo de 1,207 km del río, menos de la mitad de su rango original.

Se alimentan principalmente de bagres, carpas y langostinos y necesitan al menos un metro de agua para vivir. Algunos de los más pequeños encuentran su camino hacia canales de riego, estanques e incluso campos menos profundos, donde no pueden sobrevivir. La caza del delfín ciego del Indo está prohibida y se están tomando medidas legales agresivas contra los infractores, pero los funcionarios de Sindh Wildlife dicen que las redes de los pescadores aún representan una gran amenaza, ya que algunos se enredan en ellas y se ahogan.

En 1972, después de que el delfín ciego del Indo fuera declarado una especie en peligro de extinción por la Iniciativa de Delfines de Río del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el gobierno de la provincia de Sindh, se creó una reserva donde los delfines callejeros pueden ser reubicados.

El esfuerzo por proteger a los delfines ha tenido un impacto. La población de delfines había disminuido a 132 en 1972, pero la última encuesta de WWF en 2019 encontró 1,816 de ellos, un aumento de 50% con respecto a un censo anterior en 2001.