¡Cuidado con esta foto! Esta es la nueva manera de extorsión en WhatsApp

¡OJO! Una foto de visualización única que llega desde un número desconocido puede convertirse en el inicio de una extorsión. Los estafadores buscan generar miedo al asegurar que la persona accedió al contenido. Conoce la nueva manera de extorsión en WhatsApp.

¿Cómo funciona esta nueva modalidad de extorsión?

¿Cómo puede una foto extorsionar? La trampa comienza cuando una persona recibe una fotografía de visualización única desde un número desconocido. Después de abrirla, los estafadores pueden intentar hacerle creer que accedió a contenido privado y utilizar esta situación para generar pánico.

A través de este ataque psicológico, los delincuentes buscan obtener datos personales o conseguir que la víctima realice algún depósito bancario.

También pueden amenazar con presentar demandas, emprender acciones legales o difundir supuesta información personal.

El riesgo no se limita al dinero. Los datos obtenidos pueden utilizarse para cometer otros delitos en nombre de la persona afectada, como fraudes o extorsiones.

#estafa #whatsappchat #unavista #adnnoticias ♬ sonido original - adn Noticias @adnnoticiasmx Alerta por nueva estafa en WhatsApp con fotos de "una sola vista" Delincuentes envían fotos temporales desde números desconocidos y, al abrirlas, te acusan falsamente de cometer un delito para exigirte dinero o chantajearte. Si te llega una, no te asustes: abrirla no es ilegal. No deposites nada, no des tus datos, bloquea el número de inmediato y guarda capturas para denunciar. #alerta

También pueden crear perfiles falsos y utilizar la información en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea o incluso publicarla en buscadores.

Las personas adultas pueden ser particularmente vulnerables a este tipo de engaños, especialmente cuando desconocen los riesgos de abrir información, fotografías o enlaces enviados por números desconocidos.

¿Qué hacer si recibes una foto sospechosa?

Lo primero es mantener la calma. Abrir una de estas fotografías no constituye un delito. Si eres víctima de este tipo de fraude, evita pagos o compartir datos personales y bloquea inmediatamente el contacto.

También es recomendable mantener actualizadas las aplicaciones de mensajería y activar los filtros de seguridad.

Si recibes un mensaje de un número desconocido, una medida preventiva es bloquearlo y evitar continuar la comunicación.

Además, conserva capturas de pantalla y las direcciones o datos relacionados con el contacto como evidencia. En caso de ser víctima, puedes acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia.

