La ruta de la nueva Línea 6 del Mexibús que pasará por Toluca y tendrá más de 50 estaciones en 28 km

La nueva Línea 6 del Mexibús conectará Zinacantepec, Toluca y Lerma con un recorrido de 28.8 kilómetros por sentido y conexión directa con el Tren Interurbano México-Toluca.

¿Por dónde pasará la nueva Línea 6 del Mexibús?

La ruta comenzará en Zinacantepec y atravesará Toluca hasta llegar a Lerma, siguiendo vialidades como Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Lerdo de Tejada.

El recorrido terminará en la zona de la Terminal Lerma del Tren Interurbano, lo que permitirá combinar ambos sistemas de transporte.

Entre los puntos que contempla el proyecto aparecen Ciudad Universitaria, el corredor industrial de Tollocan, el Centro de Toluca y distintos puntos de actividad comercial y habitacional.

¿Cuántas estaciones tendrá el Mexibús de Toluca?

La información más reciente sobre el proyecto contempla 56 estaciones, dos terminales y 31 unidades eléctricas para atender a unos 48 mil pasajeros al día.

Entre las estaciones mencionadas están Zinacantepec, Ciudad Deportiva, Ciudad Universitaria, Estadio Nemesio Diez, Rectoría UAEM, Hospital de Ginecología, Vía Alfredo del Mazo, Robert Bosch, Leonardo Da Vinci, Santa María Totoltepec y Tren Lerma.

¿Cuándo comenzarán las obras del Mexibús en Toluca?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México prevé que las obras de la Línea 6 comiencen en 2027, mientras que la entrada en operación está contemplada para 2028.

El proyecto busca ordenar los traslados en el Valle de Toluca y facilitar la conexión con el Tren Interurbano México-Toluca.

¿Qué municipios conectará la nueva ruta?

La Línea 6 unirá principalmente Zinacantepec, Toluca y Lerma, aunque su recorrido también tendrá influencia en zonas de Metepec y San Mateo Atenco, de acuerdo con el trazo establecido en documentos oficiales.

Con ello, la nueva ruta pretende convertirse en otro punto de conexión para quienes se desplazan entre el Valle de Toluca y el sistema ferroviario hacia la Ciudad de México.

¿A cuántas personas beneficiará la nueva Línea 6 del Mexibús?

La nueva Línea 6 del Mexibús está proyectada para atender a alrededor de 48 mil pasajeros cada día, con 31 unidades y 56 estaciones a lo largo de sus 28.8 kilómetros.

Su zona de influencia abarca municipios como Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, una región donde viven más de 2 millones de personas. La cifra representa el universo poblacional de la zona, no el número de usuarios que necesariamente utilizarán el Mexibús.

Dato opcional para hacerla más atractiva: en una etapa previa del proyecto se estimaba una demanda potencial de hasta 139 mil pasajeros en un día hábil, considerando el servicio troncal y las rutas alimentadoras.