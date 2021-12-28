Nueva York prepara la Bola de Times Square para Año Nuevo

Días antes de la celebración de Año Nuevo en Times Square, Crossroads of the World preparó la tradicional bola de cristal de Waterford que caerá sobre el icónico sitio de Nueva York.

Como sucede cada año, los cristales de Waterford se actualizaron en la icónica bola.

“Hoy estamos aquí reemplazando 192 de los triángulos de cristal de Waterford en esa bola detrás de mí con un nuevo diseño, 'el Don de la Sabiduría'. Está representado por una rueda con estos pétalos de conocimiento que avanzan cada vez más. Cada año cambiamos 192 de estos triángulos creando un mosaico de esperanzas y sueños en la bola", dijo a Reuters Jeffrey Strauss, presidente de Countdown Entertainment.

Today @TimesSquareNYC replaced some of the famous New Year’s Eve Ball crystals with the new 2022 design 😍 pic.twitter.com/Hsigqdy4QP — New York Live with Mickey (@MickmickNYC) December 27, 2021

Tradiciones en tiempos de la COVID-19

La tradición se mantiene incluso cuando el coronavirus una vez más arroja una sombra sobre el período de vacaciones.

Por segundo año consecutivo, la víspera de Año Nuevo en Times Square será un evento virtual reducido como resultado de la pandemia.

El número total de asistentes en Times Square tendrá un límite de 15,000, ya que la variante Omicron sigue causando estragos. Usualmente suele haber unos 60,000 juerguistas en ésta zona de Nueva York durante Año Nuevo.

"Este año, el alcalde y todos han anunciado que vamos a tener juerguistas reducidos en Times Square. Pero vamos a tener más de mil millones de juerguistas en todo el mundo que se unirán a nosotros en la televisión y en Internet para celebrar", dijo Strauss. "Es el único momento en el que todos nos unimos, incluso si es solo por 60 segundos mientras contamos hacia el 2022".

The NYE Ball got a brand new look today for 2022! 192 new #Waterford Crystals were installed featuring this year’s design: “The Gift of Wisdom” 🧐#TimesSquare #NewYearsEve #BallDrop pic.twitter.com/4rPUKYfcVY — Times Square (@TimesSquareNYC) December 27, 2021

Historia de la Bola de cristal de Times Square

La Bola de Times Square está suspendido en la punta del edificio One Times Square, en el corazón de la Ciudad de Nueva York. Esta desciende durante los últimos 60 segundos del año mediante un mástil con el fin de marcar la llegada del año entrante.

Durante las últimas décadas, este hecho ha sido acompañado de entretenimiento en vivo, fuegos artificiales, efectos especiales y otras demostraciones de carácter cultural.

El descenso de la bola fue organizado por primera vez un 31 de diciembre de 1907. La tradición solo se ha visto interrumpida en 1942 y 1943, como consecuencia de la II Guerra Mundial.

El evento de Año Nuevo es actualmente organizado por la Times Square Alliance y la empresa Countdown Entertainment, siendo una de las celebraciones de Nueva Yorkmás visualizadas año a año en todo el planeta, contando con una audiencia de 1 millón de espectadores tanto adentro como fuera de los Estados Unidos.