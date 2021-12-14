NY amplia mandato de vacuna COVID para niños y sector privado

Otro mandato de vacunación contra la COVID-19 entrará en vigor en la ciudad de Nueva York el martes 14 de diciembre. Esto sucede exactamentre un año después de que la primera estadounidense vacunada, la enfermera de la unidad de cuidados intensivos Sandra Lindsay, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer, recién aprobada.

El mandato dcie que los niños de 5 a 11 años deben recibir al menos una dosis antes del 14 de diciembre y los mayores de 12 años deben estar completamente vacunados antes del 27 de diciembre para ingresar a restaurantes y participar en actividades escolares extracurriculares, como deportes, banda y bailes.

La ciudad más poblada de Estados Unidos también estableció como fecha límite el 27 de diciembre para que las 184,000 empresas dentro de sus límites hagan que sus empleados demuestren que han sido vacunados contra la COVID-19 .

"Hasta el día de hoy en la ciudad de Nueva York, 90% de los adultos han recibido al menos una dosis", dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en una sesión informativa el lunes (13 de diciembre). "Vamos a seguir presionando ahora para que todos reciban su segunda dosis, sus refuerzos, para que ese 90% aumente aún más, para llegar a nuestros neoyorquinos más jóvenes. Y los mandatos nos ayudarán a unir todas estas piezas y haz algo trascendente".

En los neoyorquinos adultos, la tasa de vacunación de 90% supera la tasa nacional de 84,3%.

El mandato significa que muchos jóvenes, o sus padres, tendrán que luchar para recibir una vacuna para seguir comiendo fuera o participando en actividades extracurriculares. Solo alrededor de 31% de los neoyorquinos de 5 a 12 años han tomado al menos una dosis y solo 19% está completamente vacunados, según el sitio web de la ciudad.

"Es hora de un mandato en términos de su empleo porque eso los mantendrá seguros, a sus familias seguras, sus comunidades seguras, su lugar de trabajo seguro y toda la ciudad segura", dijo de Blasio.

El resurgimiento de infecciones por COVID-19 en el estado llevó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a volver a imponer temporalmente el requisito de cubrirse el rostro dentro de las empresas y lugares que no requieren prueba de vacunación.

One year ago, the #COVID19 vaccine roll out was about to begin.



Today, 90% of New York adults have gotten at least 1 dose. 71% of New Yorkers are fully vaccinated.



There's still more to do, but we're fighting back this pandemic.



Let's finish the job: https://t.co/cNSZQW3Wf1 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 13, 2021

Mandatos para evitar reinfecciones

El resurgimiento de infecciones en el estado llevó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a volver a imponer temporalmente el requisito de cubrirse el rostro dentro de las empresas y lugares que no requieren prueba de vacunación.

El mandato entró en vigor el 13 de diciembre y continuará hasta el 15 de enero para frenar la propagación de la COVID-19 durante las vacaciones decembrinas, cuando se pasa más tiempo en el interior y en reuniones.

Si bien gran parte de los neoyorquinos está completamente vacunados, el estado ha visto un aumento reciente en la propagación de la COVID-19, que ha matado a más de 46,000 residentes.

Desde el Día de Acción de Gracias, la tasa de casos promedio de siete días en todo el estado ha aumentado en 43% y las hospitalizaciones han aumentado en 29%, según mostraron los datos estatales.