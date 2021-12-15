La ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EU) construye un muro para protegerse de las inundaciones y el aumento del nivel del mar que está causando el cambio climático.

Luego de las grandes tormentas que pusieron en evidencia las debilidades de Nueva York frente al cambio climático, ahora la ciudad está dirigiendo un sistema de cuatro kilómetros de muros, parques elevados y compuertas para proteger la ciudad del aumento del nivel del mar.

El detonante de este muro fue el huracán Sandy en el 2012 y la tormenta Ida que devastó partes de Nueva York en septiembre de este 2021, por esta razón iniciarán proyecto de Resiliencia de la Costa Este (ESCR).

El muro recorrerá 2,5 millas (cuatro kilómetros) a lo largo de la costa del Bajo Manhattan y alcanzará una altura de hasta 16,5 pies, mientras que su valor será de 1, 450 millones de dólares.

El comisionado interino de Diseño y Construcción de Nueva York, Tom Foley informó que el proyecto también incluirá compuertas para evitar que el agua se filtre hacia Manhattan, hogar de la población más densa de Estados Unidos.

|Reuters

El muro en Nueva York debe estar terminado en 2026

Algunos ciudadanos están descontentos con el proyecto del muro en Nueva York para prevenir inundaciones, por lo que las asociaciones locales han presentado recursos en su contra. Sin embargo, pese a los retrasos por estos obstáculos, el proyecto debe estar terminado en 2026.

Por ahora, el muro entre las calles 23 y 20 ya está construido, siendo un área donde el East River de Nueva York y las viviendas residenciales son más estrechas.

Debajo de dicho sitio, donde el terreno lo permita, el proyecto incluirá un parque montañoso que servirá de muro de protección, así como un muelle, contará con una explanada donde se pondrán carriles para bicicleta, bancos y zonas ajardinadas.

Sin embargo, Según Jainey Bavishi, quien dirige la Oficina de Resiliencia Climática del Alcalde, el muro no será suficiente, pues las 520 millas de costa de Nueva York enfrentan pronósticos de más de dos pies de aumento en el nivel del mar para el año 2050 y casi seis pies para fines de siglo.

También, explicó que las protecciones ahora en construcción “son adaptables", es decir, si las proyecciones para el aumento del nivel del mar y la marejada ciclónica empeoran por el cambio climático, se podrá agregar una elevación al muro de Nueva York para agregar más protección.

