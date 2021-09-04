VIDEO: Repartidor es captado en inundaciones de “Ida” en Nueva York

A un repartidor de comida ni el huracán “Ida” lo detuvo, el hombre fue captado mientras hacía una entrega en su bicicleta, en medio de las inundaciones que dejó el meteoro en Nueva York, por lo que su imagen se viralizó en redes sociales.

Un estadounidense filmó al joven que montado en su bicicleta y con el agua hasta las rodillas, avanzó por las calles neoyorquinas para hacer la entrega de los alimentos.

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El hombre que grabó el video lo vendió a diferentes medios de comunicación, con lo cual ganó mil 700 dólares que desea entregarle al repartidor, quien ya es buscado en Nueva York para reconocer su trabajo, realizado a pesar de las condiciones climatológicas.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 1 de septiembre, en medio de las inundaciones históricas que “Ida” dejó en esa ciudad y otras regiones de Estados Unidos.

El fotógrafo Johnny Miller tomó el video del repartidor y desde sus redes sociales ha pedido ayuda para encontrarlo. Los internautas han compartido la grabación para unirse a la búsqueda, en espera de que puedan localizar al valiente que no se detuvo ante “Ida”.

La imagen del repartidor ganó tal popularidad que la congresista federal, Alexandra Ocasio-Cortez también se sumó a estas tareas y desde su cuenta de Twitter pidió cualquier dato que lleve a la identificación del trabajador.

Esta es una posibilidad muy remota, pero la persona que filmó a este repartidor anoche recibió mil 700 dólares de los medios de comunicación. Quieren dárselo todo al trabajador, pero necesitan encontrarlo.

This is a huge long shot, but the person who filmed this deliverista last night received $1,700+ from media outlets who wanted to license the footage.



They want to give all of it to the worker, but need finding him. Any tips? This was ~10:10pm near Roebling/11th st in BK. ⬇️ https://t.co/pzF1jVDaaz — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 3, 2021

Según medios internacionales, la mayoría de los repartidores de comida en Nueva York son inmigrantes, a quienes se les conoce como “deliveristas”, se les puede ver sobre todo en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

Lluvias históricas por “Ida” dejan al menos 26 muertos en el noreste de EUA

Tras el paso de “Ida” en Estados Unidos, las inundaciones que dejó mataron al menos a 26 personas en el noreste del país, donde los restos del huracán arrasaron con automóviles, sumergieron las líneas del Metro de Nueva York y dejaron en tierra los vuelos de las aerolíneas.

Según Reuters, en grandes áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, los residentes se han enfrentado a sótanos inundados, cortes de energía y techos dañados.

Debido a “Ida” al menos 12 residentes de Nueva York perdieron la vida, junto con nueve en el área metropolitana de Nueva Jersey. Entre los decesos, tres personas murieron en un sótano en el distrito de Queens, mientras que cuatro residentes de Elizabeth, Nueva Jersey, fallecieron en un complejo de viviendas públicas que fue inundado por casi dos metros y medio de agua, añadió la agencia internacional.

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