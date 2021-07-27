Video: rescatan a una mujer y su bebé tras ser atropelladas en NY

Una mujer y su bebé tuvieron que ser auxiliadas por transeúntes y la policía del estado de Nueva York, tras haber sido arrolladas por un conductor en presunto estado de ebriedad en Yonkers.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas del viernes, luego de que un conductor perdiera el control de su auto y se estrellara contra un automóvil estacionado en la calle Lake Avenue, posteriormente arrolló a la mujer que cruzaba la calle, cargando a su bebé de ocho meses de edad.

En un video difundido por la policía de Nueva York se observa que la mujer se percata de que el auto, conducido por David Poncurak, estaba a unos centímetros de ella tras haber chocado otro vehículo. Y se ve que trata de correr mientras el auto avanzaba hacia ella, pero apenas un segundo después el auto la embiste, llevándola boca arriba mientras trataba de proteger a su bebé. Segundos después, el auto atraviesa los ventanales de una barbería, llevándose a la mujer hasta el interior del negocio.

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Policías de Nueva York estaban cerca

Dos elementos del Departamento de Policía de Nueva York estaban desayunando cuando vieron al automóvil arrollar a la mujer y a su bebé, por lo que de inmediato corrieron a auxiliar a las víctimas.

Los oficiales Paul Samoyedny y Rocco Fusco fueron los encargados de atender la emergencia, y en el video difundido por autoridades se escucha que ambos comienzan a dar indicaciones para auxiliar a las víctimas.

En un fragmento del video se escucha que el oficial Fusco grita: "¡agarra al bebé!", mientras al menos tres personas que pasaban por el lugar se acercan para tratar de levantar el automóvil que estaba sobre la mujer.

Una vez que lograron levantar el vehículo, el oficial Paul Samoyedny alcanzó a la bebé y gritó "¡lo tengo, lo tengo! Tengo al bebé!"

Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital en una ambulancia, donde se informó que la madre, de 36 años, sufrió una fractura de fémur, mientras que la bebé tuvo una fractura de cráneo y fracturas de tercer grado en el pie y la espalda. El estado de ambas es reportado como grave, pero estable.

La policía de Nueva York informó que el conductor fue detenido y fue acusado de conducir en estado de ebriedad, además de que se presentaron cargos por conducción de un vehículo sin licencia y asalto vehicular. El presunto responsable permanece detenido en la prisión de Yonkers.

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