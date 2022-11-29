Nueva York otorga las primeras licencias para vender marihuana

Autoridades de Nueva York, Estados Unidos, otorgó las primeras 36 licencias para vender marihuana con fines recreativos en el estado, las primeras de 175 que el estado planea emitir.

La oficina de Gestión de Cannabis (OCM, por sus en inglés), indicó que la población en general puede solicitar la licencia para vender marihuana a partir del próximo verano, aunque por el momento solo los dispensarios pidieron el permiso.

Sin embargo, aclararon que cualquier persona o dispensario que venda sin tener su documentación estará infringiendo las leyes y se incautará el producto.

“Para comenzar a vender, primero debe tener una licencia. Y lo que han hecho estos dispensarios es que han comenzado a vender sin la licencia. No puedes hacer eso. No empiezas a conducir sin un permiso o una licencia. Es lo mismo", explicó la oficina de Gestión de Cannabis.

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La licencia de Dispensario Minorista de Uso Condicional para Adultos está dirigida a empresarios de equidad social que han sido condenados (o tienen un familiar cercano condenado) por delitos relacionados con la marihuana y que tienen experiencia en la propiedad y operación de una pequeña empresa.

Las licencias les permitirán vender productos de marihuana de agricultores de Nueva York, que se convirtieron en los primeros proveedores de los nuevos puntos de venta.

Según las reglas publicadas por la OCM, estos solicitantes podrán administrar un dispensario durante cuatro años bajo una licencia condicional, con la oportunidad de convertir a una licencia completa una vez que estén disponibles.

La política, aprobada por la Junta de Control de Cannabis del estado, pretende brindar a las personas castigadas durante la prohibición la primera oportunidad de beneficiarse de la legalización de la marihuana.

Casi un millón de personas fueron arrestadas en Nueva York en los últimos 20 años por delitos relacionados con la marihuana, según la OCM. Casi el 90 por ciento de esos arrestos fueron por delitos menores.

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Nueva York, se convertirá en la capital estadounidense de la marihuana

Algunos expertos proyectaron que Nueva York se convertirá en la capital estadounidense del cannabis en los próximos años.

Según algunas estimaciones, el mercado regulado de marihuana del Empire State podría alcanzar los 4 mil 200 millones de dólares para 2027, lo que generaría un impacto económico total de más de 10 mil millones de dólares y 76 mil puestos de trabajo.

De acuerdo con el presupuesto ejecutivo de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicado en enero, la ciudad de la "Gran Manzana" generará más de mil 250 millones de dólares en ingresos por impuestos a la marihuana durante los próximos seis años.