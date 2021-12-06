Nueva York anuncia vacuna obligatoria a trabajadores de sector privado

El alcalde de Nueva York, Estados Unidos (EU), Bill de Blasio anunció que todos los trabajadores del sector privado de la ciudad deberán colocarse una vacuna obligatoria contra el Covid-19.

Será a partir del 27 de diciembre que todos los trabajadores de aproximadamente 184 mil empresas del sector privado de Nueva York serán inmunizados de manera obligatoria por no haber sido cubiertas por los mandatos anteriores de vacunas contra el coronavirus.

Empresas como bancos multinacionales, grandes corporaciones hasta tiendas de abarrotes o familiares, deberán exigir a todos sus trabajadores que se coloquen la vacuna obligatoria contra el Covid-19. La población activa del sector privado de la ciudad es de aproximadamente 3,7 millones.

Además, los niños de 5 a 11 años deben recibir al menos una dosis de la vacuna antes del 14 de diciembre para entrar en los restaurantes y participar en actividades escolares extracurriculares, como deportes, banda y danza.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Nueva York publicó que la ciudad es líder mundial en la recuperación del Covid-19, demostrando que con incentivos y mandatos se puede vencer al coronavirus.

“Ahora estamos dando otro paso hacia el futuro: un mandato de vacunas para trabajadores del sector privado. Juntos podemos salvar vidas y seguir adelante”, así lo compartió el alcalde de Nueva York en su perfil.

NYC is a global leader when it comes to #COVID19 recovery. We've proven that with vaccine mandates and incentives, we can beat this virus.



Now we're taking another step towards the future — a private sector employee vaccine mandate. Together we can save lives and move forward. https://t.co/SjxNUla4oJ — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021

¿Por qué Nueva York impondrá la vacuna obligatoria?

El alcalde de Nueva York anunció la vacuna obligatoria para todos los trabajadores de la ciudad se impuso porque los casos de Covid-19 están aumentando nuevamente en EU y desean prevenir más contagios de la nueva variante omicron que se ha extendido a al menos un tercio de EU.

A Bill de Blasio le quedan solo unas semanas en el cargo como alcalde de Nueva York, por lo que trata de evitar los contagios en medio de las reuniones navideñas.

Con este mandato, el alcalde está imponiendo una de las reglas de vacunación más agresivas del país en la ciudad más poblada de EU, teniendo 8.8 millones de habitantes, según Evan Thies, portavoz de Bill de Blasio.

Hace unos días, el presidente de EU, Joe Biden también anunció la aplicación de la vacuna obligatoria para los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados, esta inmunización debía iniciar el 4 de enero del 2022, pero la justicia suspendió la orden por posibles "graves problemas constitucionales".

