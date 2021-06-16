En Nueva York, 899 personas reciben vacunas de Pfizer caducadas

Casi 900 personas de la ciudad de Nueva York fueron inmunizadas con vacunas de Pfizer caducadas, informaron autoridades sanitarias de la Gran Manzana.

El departamento de Salud de la ciudad de Nueva York detalló que fueron 899 personas las que recibieron vacunas de Pfizer caducadas entre el 5 y 10 de junio.

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Agregó que ya se notificó por cartas, correo electrónico y vía telefónica a las personas que recibieron la vacuna de Pfizer en el centro de vacunación ubicado en el antiguo edificio NFL Experience en Times Square.

Descartan efectos por vacunas de Pfizer caducadas en Nueva York

Después de que se notificó sobre la caducidad de las dosis de la vacuna de Pfizer, Nueva York informó que reemplazó a ATC Vaccination Services, el proveedor que las administraba en Times Square.

El proveedor de las vacunas de Pfizer en esa zona de Nueva York ofreció una disculpa a las personas que recibieron las dosis caducadas y aseguraron que existe peligro alguno por estas dosis.

“Pedimos disculpas por las molestias a quienes recibieron el lote de vacunas en cuestión y queremos que la gente sepa ante todo que se nos ha informado que no hay peligro por la vacuna que recibieron".

Nueva York levanta restricciones tras vacunar al 70% de adultos

Autoridades de Nueva York califican de "hito importante" el haber vacunado contra el Covid-19 al 70% de la población de adultos, por lo que se levantarán las restricciones en los entornos comerciales y sociales, pero las medidas de mitigación todavía seguirán en entornos sanitarios y el transporte público de Nueva York."

Informaron que parte de las decisiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) seguirán en vigor, respecto a las medidas de mitigación específicamente en dichos sitios: el transporte público y los entornos sanitarios.

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