Nueva Zelanda es el mejor país para sobrevivir al apocalipsis: estudio

Nueva Zelanda es el país del mundo con mayores posibilidades de sobrevivir al colapso de la civilización mundial, mejor conocido como apocalipsis.

Así lo determinaron investigadores del Instituto de Sostenibilidad Global de la Universidad Anglia Ruskin, a través de un estudio publicado por la revista Sustainability, en el que identificaron a cinco países de 20 seleccionados como los mejor situados para mantener la "civilización" dentro de sus fronteras.

Los especialistas determinaron que las islas cuentan con mejores condiciones para resistir a un apocalipsis derivado del cambio climático, la destrucción de la naturaleza o una pandemia más intensa que la del Covid-19, además de la caída de las estructuras financieras y los acuerdos internacionales, o, en el peor de los casos, una combinación de todas ellas.

De esta forma se determinó que Nueva Zelanda, Islandia, Reino Unido, Tasmania e Irlanda son los lugares con más posibilidades de sobrevivir al colapso de la civilización mundial tal como la conocemos hasta ahora.

Para realizar este estudio, los investigadores se basaron en condiciones como las tendencias de las catástrofes naturales, los recursos limitados y el crecimiento de la población, lo que arrojó a Nueva Zelanda como el país con mayores posibilidades de subsistir.

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¿Por qué Nueva Zelanda podría sobrevivir al apocalipsis?

De acuerdo con los resultados del estudio, las islas situadas en regiones templadas y, en su mayoría, con una baja densidad de población, tienen mayores posibilidades de sobrevivir porque cuentan con los recursos para cultivar alimentos para su población, además de que tienen más facilidad de proteger sus fronteras de una migración masiva no deseada, mantener a flote su red eléctrica y cierta capacidad de fabricación.

Los autores del estudio coincidieron que Nueva Zelanda es el país mejor preparado para un colapso de este tipo: ya sea si sucede de forma prolongada o si sucede en un lapso de tiempo menor a un año.

Aled Jones, director del Instituto de Sostenibilidad Global de Anglia Ruskin, señaló que el colapso de la humanidad podría producirse por el propio cambio climático, además de que los efectos de colapso podrían extenderse rápidamente gracias a la creciente hiperconectividad e interdependencia de la economía globalizada.

En este caso, Nueva Zelanda podría sobrevivir gracias a su capacidad de producir energía geotérmica e hidroeléctrica, además de sus abundantes tierras agrícolas y su escasa población.

En el caso del Reino Unido, existen dudas sobre su capacidad de subsistencia, principalmente por su densidad de población y su escasa disponibilidad de tierra agrícola.

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