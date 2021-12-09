Nueva Zelanda presenta ley para prohibir gradualmente venta de cigarros

Nueva Zelanda busca aumentar cada año la edad mínima para que los jóvenes puedan adquirir un cigarro de manera legal, esto en un intento de conseguir una “generación libre de tabaco”.

Este miércoles, se propuso la ley que aumentará poco a poco la edad para comprar cigarros, sin embargo, la iniciativa tendrá que ser aprobada por el Parlamento antes de hacerse efectiva.

Actualmente, Nueva Zelanda tiene prohibida la venta de cigarros a menores de 18 años, pero a partir de 2027 se elevará un año, cada año, la edad mínima para acceder a los cigarros.

Lo que significa que habrá generaciones que nunca podrán acceder a un cigarro de manera legal en el país neozelandés. Por ejemplo, en 50 años, las personas que tengan 68 años de edad podrán adquirir un cigarro por primera vez.

“Queremos asegurarnos de que la gente nunca empiece a fumar. A medida que crezcan, las futuras generaciones nunca serán capaces de adquirir legalmente tabaco, porque no la verdad es que no hay una edad segura para empezar a fumar”, explicó Ayesha Verrall, ministra asociada de Salud de Nueva Zelanda.

Medidas de Nueva Zelanda para evitar consumo de cigarro

La ministra dijo que el gobierno de Nueva Zelanda también legislará para restringir los lugares donde se venden los cigarros, y solo se permitirá productos con bajos niveles de nicotina con la finalidad de evitar la adicción.

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Verall explicó que el objetivo de este plan es reducir el consumo de cigarros en, por lo menos, cinco por ciento de la población para el 2025, y con ello también reducir los fallecimientos a causa del tabaco, que actualmente provoca cinco mil decesos al año en Nueva Zelanda.

“Si bien las tasas de tabaquismo van en la dirección correcta, debemos hacer más y más rápido para alcanzar nuestro objetivo. Si nada cambia, pasarán décadas hasta que las tasas de tabaquismo caigan por debajo del cinco por ciento, y este gobierno no está dispuesto a dejar atrás a la gente”, apuntó la ministra.

Anteriormente, Nueva Zelanda había puesto algunas restricciones en la lucha contra el consumo de cigarros, pues en 2009 prohibió los patrocinios de marcas de cigarrillos en eventos deportivos. En 2004, el gobierno también prohibió fumar dentro de bares.