Diputada de Nueva Zelanda va al hospital en bicicleta para tener parto

La parlamentaria de Nueva Zelanda, Julie Anne Genter, tenía 42 semanas de embarazo en el momento que entró en labor de parto, por lo que decidió utilizar su bicicleta como medio de transporte para trasladarse al hospital, donde daría a luz.

A través de su cuenta de Facebook, Julie Anne de 41 años de edad, publicó que salió de su casa en bicicleta a las 2:00 de la madrugada con destino hacia el hospital Aucklan City, el más cercano de su domicilio.

En el camino, la parlamentaria de Nueva Zelanda dijo que sintió cómo sus contracciones se fueron haciendo cada vez más fuertes en su trayecto, pues comenzó a entrar en labor de parto.

“Mis contracciones no eran tan malas cuando salimos a las 2:00 am para ir al hospital, aunque estábamos separados por 2-3 minutos y aumentaban en intensidad para cuando llegamos 10 minutos después”, escribió en su perfil.

La diputada de Nueva Zelanda también comentó que después de llegar al hospital, justo en el estacionamiento del mismo, comenzó a sonreír, pues estaba contenta de dar a luz a su hija.

“¡Grandes noticias! Esta mañana a las 3:04 am le dimos la bienvenida al nuevo miembro de nuestra familia. Realmente no estaba planeando dar a luz en bicicleta, pero terminó sucediendo”, resaltó la parlamentaria de Nueva Zelanda.

Ministra de Nueva Zelanda es una entusiasta de la bicicleta

Julie Anne, parlamentaria de Nueva Zelanda, describió a través de sus redes sociales su gusto por andar en bicicleta, por lo que en su perfil ha publicado varias fotos en donde se puede observar que la mayoría de sus actividades diarias las realiza en este medio de transporte.

Incluso, en su cuenta de Instagram, Julie Anne compartió que no ha sido la única ocasión que fue al hospital en bicicleta para tener su parto.

En el 2018, la parlamentaria también acudió al mismo hospital en bicicleta para realizarse una inducción y así poder dar a luz a su bebé, después de haber dado un paseo por la mañana.

“Es una hermosa mañana de sábado para un paseo en bicicleta al hospital para una inducción y así finalmente tener a este bebé”, escribió Julie en Instagram.