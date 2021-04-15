Nueva Zelanda donará vacunas contra Covid-19 a Covax

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país donará suficientes vacunas contra Covid-19 (para más de 800 mil personas) a través del mecanismo Covax, a fin de garantizar la inoculación en los países en vías de desarrollo.

El anuncio de Ardern se realizó durante un encuentro virtual de la Alianza Gavi, vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscó fomentar el respaldo a la iniciativa de intercambio equitativo de vacunas.

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De acuerdo con Reuters, el mecanismo Covax está dirigido por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la OMS.

La agencia internacional informó que Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia también comprometieron nuevos fondos a Covax.

Durante su participación en el encuentro, David Malpass, presidente del Banco Mundial, afirmó que muchos países tienen dinero para gastar en dosis, pero no hay entregas rápidas de las vacunas.

“Me gustaría subrayar la importancia de que los países que tienen la posibilidad de disponer de un exceso de vacunas las entreguen lo antes posible”, sostuvo Malpass, durante el evento que sirvió para recaudar fondos de la alianza de vacunas de Gavi.

En tanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó que algunos países que se habían inscrito en Covax no habían recibido ninguna dosis, ni habían recibido suficientes, además, algunos no estaban recibiendo sus asignaciones de segunda ronda de vacunas a tiempo.

Citado por Reuters, aseguró que todavía “existe una disparidad impactante y que va en aumento en cuanto a la distribución global de vacunas”.

Unicef pide a los países más ricos invertir generosamente en Covax

Por su parte, la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, pidió a los países más ricos que inviertan generosamente en Covax y donen los excedentes de dosis, porque es la única forma de poner fin a la pandemia y hacer que “la economía mundial vuelva a encarrilarse”.

La primera ministra noruega, Erna Solberg, también se pronunció al respecto y aseguró que se necesitan otros 22 mil millones de dólares para el acelerador de acceso a herramientas contra Covid-19 (ACT), que incluye Covax y también apoya tratamientos y pruebas.

“Estas cifras pueden parecer altas, pero son pequeñas en comparación con la pérdida económica mundial si esta crisis continúa. Las nuevas variantes del virus dejan en claro que tenemos que actuar más rápido”, concluyó.

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