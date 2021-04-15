Unión Europea va por ley de Cero Emisiones

António Costa, primer ministro de Portugal, afirmó que antes de que termine la presidencia de su país en la Unión Europea, el próximo 30 de junio, el bloque aprobará la primera "ley del medio ambiente", que tendrá como objetivo alcanzar la neutralidad carbónica para 2050.

El anuncio se realizó durante una conferencia en Lisboa, Portugal, donde el mandatario portugués señaló que en 2016, su país se convirtió en el primer estado del mundo que asumió el reto de alcanzar las cero emisiones de CO2 en 2050, compromiso al que posteriormente se sumó la Unión Europea.

"La batalla de acabar con las emisiones de CO2 se gana o se pierde en las ciudades", afirmó el primer ministro luso.

Estudios han comprobado que el 75 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono se emite en las ciudades, por lo que Costa resaltó la importancia de mejorar la eficiencia energética de todos los edificios.

Antonio Costa también explicó que para alcanzar la neutralidad se requiere de inversión en el transporte público, con el objetivo de implementar y mejorar la "movilidad sostenible" en las grandes ciudades.

"Es fundamental mirar hacia el futuro con convicción y certeza", afirmó el líder portugués.

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Buscan un futuro sostenible

Costa resaltó la importancia de posicionar el medio ambiente y el cambio climático en las agendas políticas de la Unión Europea y el resto del mundo, pues, según él, de esta forma se podrá mejorar también la calidad de vida de las personas, empezando por su estado de salud, muchas veces afectado por los contaminantes que abundan en las grances ciudades.

"Es necesario un cambio de paradigma en el modo de vida que acabe con las emisiones y que pueda traer beneficios para todos", resaltó.

Aunque la ley Cero Emisiones se aprobaría a mediados de este año, la neutralidad carbónica forma parte de la agenda de la Unión Europea desde noviembre de 2018, cuando el bloque presentó su visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y neutra desde el punto de vista ambiental, con miras a consagrarse en 2050.

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