VIDEO: Policías detienen a ciclista por ir a exceso de velocidad

Un ciclista fue detenido por policías de tránsito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presuntamente por circular a exceso de velocidad y el video del momento se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en calles de la capital chiapaneca y fueron grabados por el hombre a quien detuvieron los uniformados, por utilizar su bicicleta a una velocidad que consideraron muy rápida.

“Dígame lo que me tenía que decir”, pidió el ciclista a los policías, quienes viajaban a bordo de motocicletas y detuvieron al joven en la esquina de una calle, como se observa en la grabación.

“Es que vas muy rápido”, dijeron los elementos de la policía , por lo que el joven les respondió que iba en bicicleta, además en el video es posible apreciar que utilizaba un casco de seguridad.

En tono irónico, el ciclista que fue detenido por presuntamente ir a exceso de velocidad les respondió a los uniformados: “imagínense, cómo voy a ir rápido, qué tontería”.

Internautas ironizan sobre el exceso de velocidad al correr

El video de estos hechos se ha compartido en diferentes redes sociales, una de ellas Twitter, donde los internautas cuestionaron cómo miden los policías la velocidad a la que circulan los ciclistas.

“¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar”, ironizó un usuario identificado como Cristopher Damas.

La regla es para vehículos con motor, a parte como miden la velocidad? Con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar jajja — Cristopher Damas (@DamasCristopher) November 12, 2021

Mientras que en TikTok el video del ciclista tiene más de tres millones de reproducciones y supera los tres mil comentarios, en los que internautas bromearon sobre este hecho, al decir que han sido víctimas de detención por correr a exceso de velocidad.

Tiktok @oliverhervaz

El Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Tuxtla Gutiérez detalla en el artículo 55 que los ciclistas deben usar casco, no pueden transitar sobre las aceras y áreas reservadas a peatones, ni sujetarse a otros vehículos que transiten por la vía pública.

Mientras que el artículo 58 menciona que “todos los conductores de vehículos, así como ciclistas y motociclistas, que transiten por las vías cercanas a centros educativos, museos, centros deportivos, parques, hospitales y edificios públicos, están obligados a disminuir la velocidad”.

Sobre las infracciones que puede recibir un ciclista, el reglamento de tránsito indica en el artículo 106 que será cuando se realicen piruetas en la vía pública.