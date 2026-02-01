Va al 85 % la ampliación de Líneas 4 y 6 del Metro en Monterrey; lista de las primeras estaciones en abrir

La ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey ya alcanzó un 85 por ciento de avance, una cifra clave para uno de los proyectos de movilidad más importantes del área metropolitana rumbo al Mundial 2026.

Durante una supervisión de obra, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, recorrió distintos puntos de la Línea 6 para constatar el progreso en estaciones, vías y sistemas que permitirán que los trenes comiencen a operar de forma segura.

¿Cómo van las obras en el Metro de Monterrey?

Las autoridades informaron que varias estaciones ya tienen la estructura completamente terminada y que actualmente los trabajos se concentran en detalles finales como cuartos técnicos, escaleras y sistemas eléctricos. Es decir, el proyecto ya dejó atrás la fase más pesada de construcción.

Uno de los puntos revisados fue la estación Bonifacio Salinas, donde se confirmó que la obra civil está prácticamente lista y que ahora se trabaja en el equipamiento que permitirá su operación. En este tramo también se inspeccionaron las vías y los sistemas que harán posible el movimiento de los trenes entre estaciones.

¿Cuáles estaciones del Metro de Monterrey abrirán para el Mundial 2026?

Durante la supervisión, se revisaron estaciones clave como La Fe, Torre Administrativa, Churubusco y Bonifacio Salinas, las cuales ya presentan avances superiores al 90 por ciento, según lo reportado en la mesa de trabajo.

Además, continúan los trabajos en otras estaciones estratégicas de las Líneas 4 y 6 , donde actualmente se realizan labores como colocación de techos, montaje de prelosas, instalación de edículos y acabados en pisos. Estas tareas corresponden a la fase final antes del equipamiento total de las estaciones.

El proyecto contempla 20 estaciones en total, además de una que conectará directamente con el Aeropuerto, lo que ampliará de forma significativa la cobertura del sistema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL: MONTERREY ALBERGARÁ EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2026

¿Cuántas líneas de Metro hay en Monterrey, Nuevo León?

Actualmente, el sistema Metro de Monterrey cuenta con tres líneas en operación: las Líneas 1, 2 y 3, las cuales recorren gran parte del área metropolitana y suman más de 40 estaciones en servicio para los usuarios.

A este sistema se sumarán las Líneas 4 y 6, que se encuentran en construcción y forman parte del plan de expansión del transporte público en Nuevo León. Estas nuevas rutas están diseñadas para ampliar la cobertura, conectar zonas con alta demanda y mejorar los tiempos de traslado, especialmente de cara a los compromisos de movilidad rumbo al Mundial 2026.