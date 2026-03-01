Colapsa estructura de la Línea 4 del Metro de Monterrey y deja 5 trabajadores heridos; qué pasará con las obras

En las primeras horas de este 1 de marzo 2026, se reportó el colapso de una estructura de la Línea 4 del Metro de Monterrey, a la altura de la colonia Obispado; el incidente dejó un saldo de alrededor 5 trabajadores heridos.

Los hechos ocurrieron en la obra en los márgenes del Río Santa Catarina, sobre la Av. Constitución, alrededor de las 2:00 horas de este domingo.

Colapso de estructura en Metro de Monterrey deja 5 trabajadores heridos

Los primeros informes indican que el colapso de la estructura de la Línea 4 del Metro de Monterrey ocurrió mientras los trabajadores realizaban un vaciado en una de las columnas, y al no soportar el peso, las varillas colapsaron.

Al lugar acudieron personal de la Secretaría de Salud Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, para brindarle a los trabajadores lesionados los primeros auxilios.

Los trabajadores resultaron con contusiones y algunas heridas, por lo que fueron trasladados a un hospital para poder recibir la atención médica adecuada.

Trabajadores heridos son dados de alta tras ser trasladados al hospital

Horas después, los trabajadores afectados por el colapso de la estructura fueron dados de altas y permanecen bajo seguimiento médico preventivo.

Por el momento las autoridades no han publicado un comunicado oficial respecto a los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo 1 de marzo 2026.

Suspenden obras de la Línea 4 tras accidente; investigan los hechos

Debido al colapso de la estructura, los trabajos en la Línea 4 del Metro de Monterrey fueron suspendidas por el día de hoy. Además, se inició con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.