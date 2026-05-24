¡No más! los Nueve alcaldes de Guerrero rompen con la Mesa de Paz y acusan simulación

El colapso de la estrategia de seguridad en los municipios más vulnerables de Guerrero provocó un quiebre político entre los niveles de gobierno. Las autoridades locales decidieron suspender su participación en la Mesa de Paz, mecanismo de diálogo para la supuesta pacificación del territorio.

🚨 Nueve alcaldes abandonaron la Mesa de Paz en Guerrero



Acusan simulación, exclusión y cero resultados ante la violencia



Dicen que sus pueblos viven ataques, amenazas y desplazamientos



Mientras Segob asegura que no hay abandono y presume operativos de seguridad pic.twitter.com/qWMF3TGPpU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 24, 2026

Retiro en masa por falta de operativos reales en Guerrero

Los alcaldes de la región Centro y Montaña Baja formalizaron su salida de las mesas de seguridad con sede en Chilapa de Álvarez.

Los gobernantes locales señalaron que, durante meses, entregaron reportes detallados sobre ataques armados, amenazas de muerte contra las poblaciones y el desplazamiento forzado de familias completas, sin que la federación o el estado enviaran refuerzos o detuvieran a los generadores de violencia.

Bloqueo oficial a los alcaldes en Chilapa

El detonante del conflicto ocurrió el pasado viernes 22 de mayo de 2026. Los presidentes municipales acudieron a Chilapa por invitación de la alcaldesa Mercedes Carballo para atestiguar la toma de protesta de varios comisarios rurales.

Sin embargo, mandos estatales y federales desplegaron un cerco e impidieron físicamente el acceso de los ediles electos, acto que los inconformes calificaron como un trato de desprecio y exclusión inadmisible.

Quiénes son los ediles que firman la ruptura

El documento de protesta y abandono institucional fue firmado de manera conjunta por los siguientes mandatarios municipales:



Micaela Manzano Martínez (José Joaquín de Herrera)

Khalia Areli Ramos Decena (Zitlala)

Ángel Aguilar Romero (Acatepec)

Alberto Michi Campos (Tixtla)

David Astudillo Morales (Quechultenango)

Pedro Ojeda Reyes (Ahuacuotzingo)

Gerardo Mosso López (Mochitlán)

Jesús Vázquez García (Mártir de Cuilapan)

Guillermo Matías Barrón (Atlixtac)

Crítica frontal a la burocracia de las Mesas de Paz en Guerrero

En el manifiesto, las autoridades municipales afirmaron que el mecanismo de control centralizado falló en su propósito original.

Explicaron que los encuentros se convirtieron en espacios de simulación donde los expedientes de violencia criminal simplemente se turnan de una oficina a otra, minimizando el sufrimiento de los pobladores y evadiendo la captura de los líderes delincuenciales de la zona.

"No les pagamos para que sean narconegociadoras"



Mientras familias indígenas huyen a la montaña por el terror de "Los Ardillos" y "Los Tlacos", el Gobierno Federal con @rosaicela_ y el de Guerrero encabezado por @EvelynSalgadoP apuestan por la "narconegociación".



Chilapa es… pic.twitter.com/9x2AkC5P4i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Exigen frenar la división y el aislamiento político

Los firmantes advirtieron que los municipios afectados comparten vecindad y problemáticas delictivas idénticas, por lo que integrarán un frente común de autogestión y coordinación interna para defender la gobernabilidad.

Finalmente, exigieron al Gobierno Federal y del Estado detener las prácticas de desinformación y veto político que solo profundizan la debilidad de las instituciones frente a los grupos armados.