Violencia en Chiapas: Enfrentamiento entre civiles y presuntos sicarios deja 2 muertos y 6 heridos graves

La tensión estalló durante la tarde del pasado viernes en la zona fronteriza que comparten las demarcaciones de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, en Chiapas.

El conflicto se originó cuando miembros de diversas agrupaciones sociales locales confrontaron a sujetos armados, identificados como supuestos integrantes de una célula delictiva, quienes realizaban recorridos por las vialidades de ambas localidades. Lo que inició como un avistamiento derivó rápidamente en un intercambio de disparos que se prolongó por un periodo considerable de tiempo.

VIDEO: Conflicto armado entre grupos sociales y delincuentes en Chiapas

El estruendo de las detonaciones mantuvo en vilo a la población civil durante gran parte del día. Las hostilidades no cesaron sino hasta la llegada del anochecer, momento en el cual diversas corporaciones de seguridad pública lograron ingresar al área del conflicto para establecer control.

#Chiapas | Enfrentamiento armado en los límites de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza dejó al menos 2 muertos y 6 heridos.



El choque ocurrió entre integrantes de organizaciones sociales y presuntos sicarios que se paseaban armados por las calles.



La balacera duró varias horas… pic.twitter.com/lQdtAvjMmk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026

La demora en la intervención oficial permitió que el fuego cruzado se extendiera por diversas horas, complicando la situación para quienes se encontraban en las inmediaciones del sitio de la disputa.

Dos muertos y 6 heridos tras balacera prolongada que generó alarma en la población civil

Hasta el momento, los reportes preliminares confirman el deceso de por lo menos DOS individuos debido a la gravedad de las heridas sufridas en la refriega.

No obstante, existe la posibilidad de que la cifra de víctimas fatales se incremente conforme avancen las investigaciones en el terreno, ya que todavía no se dispone de un balance final y preciso sobre los fallecimientos totales derivados de este suceso violento.

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En cuanto a las personas lesionadas, las instituciones del estado han reconocido de manera formal a SEIS heridos. De este grupo, cuatro sujetos presentan un estado de salud calificado como estable, mientras que dos ciudadanos se encuentran en condiciones críticas.

Todos los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario ubicado en Venustiano Carranza, donde reciben asistencia médica especializada para intentar salvar sus vidas ante las complicaciones de sus heridas.

¿Qué han hecho las autoridades tras la balacer en Chiapas?

Ante la magnitud de la crisis, los responsables del orden informaron que se ha instalado una sesión de carácter permanente en la que participan activamente los integrantes del gabinete de seguridad y del sector salud. El objetivo de este cónclave oficial es coordinar las medidas pertinentes y definir la ruta de acción inmediata para atender las consecuencias de la balacera y evitar nuevos brotes de violencia en la región afectada.

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Sin embargo, la reacción gubernamental se produce en medio de un clima de profunda indignación por parte de los residentes locales. Los habitantes de la zona sostienen que la problemática no era desconocida para los funcionarios, pues aseguran haber emitido alertas previas sobre el riesgo inminente en sus comunidades.

Según los testimonios de los pobladores, la administración vigente desestimó las peticiones de socorro y no tomó medidas preventivas, lo que finalmente desembocó en el trágico desenlace registrado este viernes.

