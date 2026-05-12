Abandonados por el gobierno: “Los Ardillos” provocan desplazamiento forzado en Guerrero

Donald Trump ha dicho que seis organizaciones criminales de México ya son consideradas como terroristas; sin embargo, en todo el país operan más de 80 grupos delictivos. Solo en Guerrero se estima que al menos 10 organizaciones se disputan distintas regiones del estado.

Una de ellas es “Los Ardillos”, señalada por habitantes de la montaña de Guerrero de sembrar terror en comunidades de Chilapa, donde familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas ante la violencia y la falta de apoyo de las autoridades.

Ni el municipio, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal han logrado frenar la situación, dejando a los habotantes solos frente a los ataques armados y los desplazamientos forzados.

Familias desplazadas en Chilapa piden ayuda a Donald Trump

No existe una cifra exacta de cuántas personas han dejado sus casas, sus terrenos y a sus animalitos para huir de la violencia. Algunas familias escaparon hacia zonas de la montaña y otras descendieron a distintas comunidades en busca de ayuda.

En medio de la desesperación, madres de familia grabaron videos para pedir apoyo directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Queremos apoyo, los niños están sufriendo, no estamos comiendo, apóyenos. Este video queremos que llegue hasta Estados Unidos. Donald Trump ayúdanos, manda los helicópteros para que nos salven, ya estamos rodeados, por culpa de Los Ardillos nos están atacando, se acercan, están quemando las casas”, expresaron aterradas.

Gobierno federal anuncia atención tras difusión del caso en Guerrero

Fue después de que se viralizaran los videos donde habitantes pedían ayuda a Donald Trump cuando autoridades federales reaccionaron y anunciaron atender el caso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atendería personalmente la situación.

“La secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Icela Rodríguez, está allá ya, atendiendo el tema de manera personal”, declaró.

Pero pobladores señalaron que la funcionaria federal nunca llegó a la zona y que únicamente arribaron algunos agentes estatales con inhibidores para neutralizar drones explosivos.

¿Cuántas familias fueron desplazadas en Guerrero?

Autoridades reconocieron oficialmente el desplazamiento forzado de 120 personas. No obstante, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero aseguró que la cifra real supera las 800 personas desplazadas.

Este desplazamiento ha sido considerado uno de los más numerosos de los últimos meses en una de las zonas con mayores niveles de marginación en Guerrero.

Pero mientras continúan las denuncias por violencia en Chilapa, dirigentes y legisladores de Morena han acusado de “traición a la patria” a quienes solicitan apoyo o intervención de Estados Unidos en temas de seguridad.

Por ello, este martes se cuestionó a Ariadna Montiel sobre si también considerarían “traidores” a los habitantes desplazados de Guerrero que pidieron ayuda a Donald Trump.

A su modo, sí, con esas crudas palabras, la dirigente de Morena reconoció la complejidad en materia de seguridad en la zona; sin embargo, evitó responder directamente.

“Sí le voy a dar respuesta, pero a mi modo”, respondió ante medios de comunicación, antes de cambiar de tema y dirigir la conversación hacia asuntos políticos en Chihuahua.