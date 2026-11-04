¿Cuál es la FECHA en la que tomarán posesión los nuevos integrantes del Congreso de EU?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 definieron quiénes ocuparán los escaños en el Congreso durante los próximos dos años.

Sin embargo, aunque los resultados electorales comienzan a conocerse, los nuevos legisladores todavía tendrán que esperar algunas semanas para incorporarse oficialmente a sus funciones.

¿Cuándo tomarán posesión los nuevos integrantes del Congreso de EU?

El 3 de enero de 2027 es la fecha establecida constitucionalmente para el comienzo del nuevo Congreso de Estados Unidos, que estará integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.

La disposición se encuentra en la Enmienda 20 de la Constitución estadounidense, la cual establece que el Congreso debe reunirse al menos una vez al año y que su periodo debe comenzar al mediodía del 3 de enero, a menos que una ley determine una fecha diferente.

Así que, los legisladores electos en las elecciones intermedias de noviembre comenzarán su nuevo periodo en enero de 2027.

De igual manera, existe una particularidad en el calendario: el 3 de enero de 2027 caerá en domingo. Por esta razón, todavía debe distinguirse entre la fecha constitucional de inicio del periodo y el día en que se realizará la sesión inaugural.

¿Qué pasará durante la primera sesión del nuevo Congreso?

La jornada inaugural representa uno de los momentos más importantes del proceso legislativo, pues marca el comienzo de una nueva etapa en la política estadounidense.

En la Cámara de Representantes, uno de los primeros asuntos será la elección de su presidente, quien dirige las sesiones y ocupa un puesto clave dentro de la estructura política del país.

Posteriormente, los nuevos representantes prestarán juramento para asumir formalmente sus responsabilidades legislativas.

En el Senado también se realizarán los procedimientos correspondientes para incorporar a los nuevos integrantes y permitir que comiencen sus funciones.

De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la apertura de una nueva legislatura contempla procedimientos para elegir a los responsables de las cámaras, tomar protesta a sus integrantes y establecer las reglas que regirán el trabajo parlamentario.

