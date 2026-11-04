EN VIVO: ¿Cómo van los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026? El Congreso se perfila demócrata y así se perfilan las gubernaturas

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.

Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.

En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.

En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.

En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.