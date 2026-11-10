Aunque intenta dar pretextos y supuestas explicaciones de su fortuna para comprar obras de arte y viajes por el extranjero de Andy López Beltrán, sus anteriores aliados los conocen y los conocen tan bien que saben que el dinero que ahora presumen fue conseguido de forma inexplicable.

Dirigente del PRD en Tabasco cuestiona el origen de la fortuna de Andy López Beltrán

Rafael Acosta, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, afirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador solo intenta desviar la atención de casos de corrupción en dicha entidad o el del contratista favorito de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Abundó que la familia del exmandatario no tenía dinero.

“Todo mundo lo conocemos, todo mundo sabemos que ellos no tenían ni para el pasaje”, refirió Acosta en conferencia de prensa.

El dirigente de PRD, Rafael Acosta, afirmó que @amlopezbeltran debe explicar el origen de su patrimonio y aseguró que la riqueza que hoy exhibe no correspondería a ingresos obtenidos por su trabajo.



Durante una conferencia, sostuvo que existen dudas sobre el crecimiento de su… pic.twitter.com/kzfcoYif6J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

La polémica por la obra de arte de Yayoi Kusama y las acusaciones de corrupción

Recordó que cuando AMLO aún militaba en el partido del Sol Azteca, los diputados debían mocharse con un diezmo de su salario, el cual debía ser de entre 30 y hasta el 50% de sus ingresos “para la manutención de ellos”, en referencia a la familia de López Obrador, por lo que cuestionó el origen de sus ingresos actuales.

“O sea, no tenían recursos, no tenían dinero. ¿De dónde saca ahorita tanto dinero para todos esos lujos que se da? Incluso para comprar hasta obras de arte con un alto costo, la obra de arte japonesa que compraron y dónde agarraron dinero para estar viajando por el mundo”, declaró Rafael Acosta.

Investigaciones periodísticas señalan que Andy López Beltrán habría adquirido una obra de la artista contemporánea Yayoi Kusama, la cual pudo tener un costo de 30 mil dólares, aproximadamente 549 mil pesos.

¿Qué dijo el PRD de Tabasco sobre los viajes y gastos de los hijos de AMLO?

Y eso no es todo. Acosta criticó que las imágenes de los hijos de AMLO siempre son de ellos paseando y viajando al extranjero, pero jamás trabajando.

“Nunca hemos visto una foto de los hijos de Andrés Manuel López Obrador trabajando. Siempre hemos visto una foto de ellos paseando, derrochando lujos, dinero en casas multimillonarias en Orlando, en Disneylandia, en Japón, allá por Europa”, comentó Acosta.