El calendario de la 4T: 2025 quedó marcado por casos de corrupción y falsa austeridad

En el discurso mucho se habla de que la corrupción quedó en el pasado, pero 2025 se encargó de desmentirlo mes a mes, porque lejos de ser un año excepcional, se convirtió en un calendario de escándalos de corrupción y falsa austeridad que involucraron a funcionarios, políticos y personajes clave de la llamada “4T”.

Casos de corrupción en México durante 2025 que marcaron a Morena

El primer golpe llegó en marzo, cuando la Marina aseguró un buque en Tampico que transportaba más de 10 mil litros de diésel, declarado falsamente como aditivos para aceites lubricantes.

A partir de ahí, se destapó toda una red de contrabando de combustible que involucró al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías. Sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de AMLO.

Mayo:

El discurso de austeridad volvió a temblar gracias al viaje de Gerardo Fernández Noroña a Francia . La escapada a Europa le costó más de 157 mil pesos al Senado, porque de su bolsillo personal no salió.

Esto reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos y los dobles estándares dentro de Morena. Que recordemos, son los mismos que ponen al Pueblo sobre todas las cosas.

Junio: lavado de dinero

Junio encendió las alarmas a nivel internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

El caso fue especialmente delicado porque Vector fue fundada por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO.

Ese mismo mes, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero denunció a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez , por casi 900 millones de pesos en irregularidades correspondientes a 2023.

Julio: el mes de La Barredora

Julio fue uno de los meses más reveladores. El comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco, Miguel Ángel López, confirmó que Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad Pública del estado y hombre cercano a Adán Augusto López, estaba prófugo.

Hoy, Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, delitos que contradicen frontalmente la narrativa de un gobierno que presume combate al crimen.

Ese mismo verano, la austeridad se fue de viaje. Andy López Beltrán, quien insiste en heredar el nombre del expresidente tabasqueño, fue captado en Tokio junto al diputado Daniel Asaf.

Agosto: Patrimonios inexplicables y declaraciones cuestionadas

El entonces director de Investigación Aduanera, Alex Serú Márquez, adquirió una casa de tres niveles en Polanco por una tercera parte de su valor comercial, además de una colección de relojes valuada en 7.7 millones de pesos.

Fernández Noroña volvió a la polémica al conocerse la compra de una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, además de donaciones recurrentes de mil pesos en su canal de YouTube que nunca explicó con claridad.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”, dijo, dejando claro que cuando llegan al poder, no se vuelven diferentes, sino iguales o peores.

Adán Augusto, los López Beltrán y el cierre trágico del año

El senador Adán Augusto López también quedó bajo escrutinio al ocultar 79 millones de pesos en su declaración patrimonial entre 2023 y 2024, mientras enfrentaba 37 denuncias por presuntas irregularidades superiores a 700 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco.

En octubre, se informó que Andy López Beltrán adquirió una obra de Yayoi Kusama valuada en 30 mil dólares y fue señalado por encabezar una red de corrupción que habría desviado 55 mil millones de dólares del erario.

Pero el mal trabajo y la corrupción cobró vidas inocentes al término del año. El 28 de diciembre, el descarrilamiento del Tren Interoceánico, proyecto emblemático de la 4T, dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas.

Un proyecto supervisado honoríficamente por Bobby López Beltrán, otro de los hijos del expresidente. Más allá de ideologías, 2025 dio señales de que la corrupción no se erradicó, solo cambió de manos.