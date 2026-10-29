VIDEO: Camión cae a barranco en Oaxaca; habitantes hacen rapiña de lavadoras

Un grupo de habitantes del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se acercó a un camión que llevaba artículos de línea blanca y cayó en un barranco, pero lejos de ayudar al conductor, cometieron actos de rapiña de la mercancía.

Volcadura y rapiña en la carretera federal 200 a la altura de Santiago Astata

Los hechos sucedieron en la carretera federal 200 que une al istmo con la costa oaxaqueña, a la altura del poblado de Santiago Astata, alrededor de las 15:39 horas del 28 de octubre de 2026.

#Video | Un descarado e inhumano acto de rapiña se registró este #Miércoles en el #Istmo de #Tehuantepec, #Oaxaca; se llevan estufas, lavadoras y hasta refrigeradores, luego de un accidente.#PedroPAROLA | https://t.co/15Ew9JVFtl



Los lamentables hechos se registraron sobre la… pic.twitter.com/vpSUHrg3R6 — CuartaPlana (@CuartaPlana) October 29, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos en el Istmo de Tehuantepec?

Una unidad de carga chocó contra un auto particular de color azul, lo que causó que el camión con mercancía salió del camino, volcó y estuvo a punto de caer a un barranco.

Entonces los vándalos aprovecharon el caos para robar lavadoras, refrigeradores y otros artículos de línea blanca, sin prestar ayuda al conductor. A bordo de automóviles y camionetas, los habitantes se apropiaron de la mercancía. Además, las autoridades locales solo quedaron como espectadores y no realizaron acción alguna para frenar el saqueo.

Antecedentes de saqueos y rapiña en el mismo tramo carretero

Este no es el primer incidente de este tipo. Apenas tres días atrás, en el mismo punto se accidentó un camión con cemento y también fue víctima de la rapiña.

En Oaxaca no hay un delito específico de rapiña, aunque este es castigado en diversas modalidades de robo. Si ocurre en carreteras y aprovechando un accidente de tránsito, las penas para los presuntos involucrados pueden llegar a los siete años y medio de prisión.

