Barack Obama regresa a la Casa Blanca para apoyar a Joe Biden

El expresidente Barack Obama regresó a la Casa Blanca por primera vez desde que dejó el cargo en 2017 para promocionar los beneficios de su emblemática ley de salud y apoyar a su amigo y exsocio de gobierno, el presidente Joe Biden.

Obama llegó al East Room en medio de fuertes vítores de la multitud reunida de miembros del Congreso y personal de la administración.

En broma, se refirió a Biden como "vicepresidente" antes de corregirse a sí mismo, inspirando un saludo de Biden, y luego elogió ampliamente la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, cuya aprobación describió como un "punto culminante" de su tiempo en el cargo.

Barack Obama / Expresidente de EU:

Si puede obtener cobertura de salud para millones de personas y una mejor protección, es, para citar a un estadounidense famoso, un gran, gran problema... pero había lagunas que llenar.

Biden, quien invitó a Obama a almorzar, bromeó diciendo que los dos hombres no sabían dónde sentarse cuando cenaban y elogió a Obama por su liderazgo en la ley de salud.

Barack Obama regresó la Casa Blanca, regresó para apoyar a Joe Biden. REUTERS/Leah Millis|LEAH MILLIS/REUTERS

Obama regresa a la Casa Blanca para apoyar estrategia de Biden

Si bien Obama sigue siendo una figura popular, Biden enfrenta índices de aprobación públicos moribundos gracias en parte a la alta inflación y la persistente pandemia de COVID-19. Como resultado, los demócratas corren el riesgo de perder el control de al menos una, si no ambas, cámaras del Congreso en noviembre, lo que detendría la agenda legislativa de Biden.

Biden dio a conocer una medida para corregir un elemento de la ley de atención médica conocido como el "fallo familiar" que dejaba a los familiares de quienes tenían acceso a los planes de salud proporcionados por el empleador no elegibles para ciertos subsidios.

The Affordable Care Act is an example of why you run for office – not just to occupy a seat, but to make a difference in people’s lives.



Today I’m joining @POTUS and @VP at the White House to celebrate everything the ACA has achieved, and help make it even better. — Barack Obama (@BarackObama) April 5, 2022

Terminó sus comentarios diciendo: "Dios los bendiga a todos. Dios proteja a nuestras tropas. Y ahora voy a firmar una orden ejecutiva, y Barack, déjame te recuerdo, es un micrófono caliente".

Centrarse en la atención médica ha ayudado políticamente a los demócratas en el pasado. Obamacare fue el principal logro legislativo del expresidente, y los republicanos han intentado en repetidas ocasiones revocarlo sin éxito.