Rolando Álvarez, el obispo detenido por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ofreció este jueves una misa vía online desde la curia episcopal, donde se encuentra bajo vigilancia de la policía.

El obispo Rolando Álvarez apareció con una sotana blanca y acompañado de seis sacerdotes y cuatro laicos que también se encuentran detenidos en el edificio episcopal desde el pasado 3 de agosto.

Durante la misa, el obispo indicó que se encuentra bien de salud y pidió a sus fieles no guardar rencor y “perdonar a los que nos ofenden”.

“Nos encontramos gracias a Dios bien de salud, viviendo en comunidad estamos en las manos de Dios”, dijo Rolando Álvarez en su misa de este jueves que transmitió a través de Facebook.

Asimismo, el obispo anunció que se mantendrá en contacto con sus fieles a través de las redes sociales y agradeció a algunas personas los mensajes de solidaridad que le enviaron durante la transmisión en vivo.

Obispo Rolando Álvarez es detenido en Nicaragua

El pasado 4 de agosto, policías antimotines impidieron que el obispo acudiera a la Catedral de San Pedro, donde se llevaría a cabo la Hora Santa y una Misa para orar por el fin de la represión contra la Iglesia en Nicaragua.

El obispo de Matagalpa, fue captado de rodillas y rodeado de elementos de la policía de Nicaragua, en protesta por la violencia y represión a la Iglesia Católica, por parte del régimen sandinista.

Daniel Ortega acusó al obispo Rolando Álvarez de organizar grupos de choque para enfrentar al gobierno de Nicaragua, por lo que fue retenido.

‘He querido salir a la Catedral a hacer la Hora Santa, a la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos, que nos tienen encerrados... aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado’, declaró Rolando Álvarez a través de un video, en aquella ocasión.