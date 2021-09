Zara Rutherford, la joven que dará la vuelta al mundo en solitario

La piloto Zara Rutherford, de 19 años, despegó en su avioneta el miércoles 18 de agosto para así iniciar un intento de tres meses para convertirse en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario.

Rutherford partió del aeropuerto de Kortrijk-Wevelgem, en el oeste de Bélgica, en su ultraligero Shark, el más rápido del mundo.

La piloto británico-belga espera que su viaje anime a más niñas y mujeres a estudiar y trabajar en el campo de las ciencias exactas, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que despierte el interés de las niñas por la aviación.

YVES HERMAN/REUTERS Zara Rutherford intenta dar la vuelta al mundo. REUTERS/Yves Herman

“Cuando crecí, me encantaban la aviación y las ciencias, pero no veía a muchas otras mujeres o niñas dedicándose a ello. Siempre pensé que eso era bastante triste o desalentador”, dijo Rutherford. “Espero poder animar a las niñas a entrar en este campo”.

Rutherford pretende arrebatar el título a Shaesta Wais, quien se convirtió en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario a los 30 años.

El poseedor del récord masculino, Mason Andrews, tenía 18 años cuando hizo el viaje.

La vuelta al mundo de Zara Rutherford durará casi 3 meses

La ruta de Rutherford durará unos tres meses, con paradas en 52 países, entre ellos Groenlandia, China, Costa Rica, México y Nicaragua- donde se alojará con familias locales o en hoteles.

“Es un sueño que he tenido toda mi vida, volar un avión alrededor del mundo, era una idea loca y siempre pensé que sería imposible. Pero luego decidí que si no se lo contaba a nadie, nunca sucedería. Así que le dije a mis padres y enseguida me dijeron “sí, hagamos esto”, afirmó la joven que justo esta mañana, se encontraba en territorio mexicano.

Antes de finalizar su travesía, a principios de noviembre, Zara recorrerá más de 51 mil kilómetros y aterrizará en países de los 5 continentes.

La penúltima parada será Alemania, luego volará hacia su natal Bélgica para completar la vuelta al mundo.

Nacida de padres pilotos, Rutherford empezará la universidad el año que viene, con el sueño de convertirse en astronauta.

“Me encanta la aventura y creo que el espacio es probablemente la mayor aventura que existe”, dijo.