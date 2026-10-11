Caos en el Trolebús: Obras inconclusas obligan a unidades a invadir carriles contrarios de la Venustiano Carranza, CDMX

Una reparación inconclusa en una coladera genera riesgos viales en el cruce de Congreso de la Unión y Avenida del Taller, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Vecinos de la zona aseguran que los trabajos llevan varias semanas pendientes, por lo que piden a las autoridades solucionar rápidamente el problema.

¿Por qué el Trolebús invade el carril contrario en Congreso de la Unión?

A pesar de que el desperfecto cuenta con señalización, las obras inconclusas afectan un carril por el que circula este medio de transporte público, justo en un punto donde cruzan dos servicios del Trolebús, uno de norte a sur, en contraflujo, y otro de oriente a poniente.

La situación obliga a las unidades a invadir el carril de los vehículos que circulan en sentido contrario, lo que incrementa el riesgo de un choque y pone en peligro a pasajeros, operadores y automovilistas.

Vecinos señalan que el problema persiste desde hace semanas, por lo que solicitan a las autoridades competentes dar seguimiento a los trabajos y concluir la reparación lo antes posible.

La señalización advierte sobre el desperfecto, pero es necesaria una solución definitiva para evitar accidentes y garantizar una circulación más segura en este cruce.

¿Qué ha dicho la alcaldía Venustiano Carranza sobre las obras del Trolebús?

Por el momento las autoridades de la alcaldías Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, no han dado una declaración respecto a las obras inconclusas que afectan los carriles del Trolebús, por lo que se desconoce su postura respecto al tema.

¿Cómo reportar una obra inconclusa o coladera en la CDMX?

Puedes reportar obras inconclusas, zanjas abiertas o irregularidades en la Ciudad de México a través de los siguientes canales oficiales:

