VIDEO: Obreros esquivan caída de grúa de 68 toneladas en Alemania

En las redes sociales se difundió un video en el que se observa el momento en el que dos obreros estuvieron a punto de ser aplastados por una grúa de 68 toneladas de peso, en la ciudad de Boppard, Alemania.

En las imágenes se aprecia cuando la grúa cayó en la zona donde estaban los dos obreros, luego de que un cable de acero que la sostenía se rompió. Sin embargo, ambos pudieron reaccionar a tiempo y esquivaron la estructura mientras trabajaban en Alemania.

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De acuerdo con medios locales, el accidente de la grúa ocurrió el pasado 1 de julio en la ciudad ubicada al poniente de Alemania, pero las imágenes se dieron a conocer hasta esta semana, las cuales fueron captadas por una persona que se encontraba en el mismo lugar donde se desplomó la grúa.

En la grabación, de apenas 11 segundos de duración, también aparecen otros dos obreros que observaron la escena en la que sus compañeros por poco mueren aplastados, quien además, no pudieron hacer nada al respecto, ya que no estaban manipulando ningún equipo y se encontraba en un nivel más alto de donde cayó la grúa.

Los medios de comunicación en Alemania destacaron que la grúa era de 68 toneladas y estaba sostenida por otra grúa de mayor tamaño que la descendía lentamente hacia el suelo, en una zona de construcción. Debajo de la estructura estaban los dos obreros que supervisaban las labores.

Obreros salen ilesos del desplome de la grúa

A pesar de que los obreros tuvieron que lanzarse para esquivar la grúa, las imágenes muestran que ambos se pusieron de pie y caminan tranquilamente lejos de la zona del accidente en la ciudad de Boppard, en Alemania.

Además, un informe del Departamento de Bomberos de Boppard, Alemania, retomado por medios de comunicación, reporta que ambos trabajadores no presentaron lesiones.

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