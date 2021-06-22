VIDEO: Mujer se salva de morir aplastada por un sofá en Turquía

En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que una mujer se salva de morir aplastada por un sofá, el cual cayó desde lo alto de un edificio en Estambul, Turquía.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Turquía, en ellas se observa que la mujer sale momentos antes de que el sofá se estrelle contra el suelo.

Medios locales informaron que el sofá pasó a solo unos centímetros de la mujer, quien trasitaba por el sitio cuando un vecino del edificio lazó el mueble sin pensar en las consecuencias, por lo que después se disculpó por los acontecimientos.

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“Ha tenido suerte de escapar, habría muerto. Por poco me convierto en un asesino”, comentó Mesut Duran, vecino de la mujer que casi muere aplastada, quien confesó haber arrojado el sofá por la ventana debido a que “tenía flojera” de bajarlo por las escaleras.

Durante una entrevista a medios de Turquía, el vecino que arrojó el sofá por la ventana tomó con humor el incidente, ya que sonrió en repetidas ocasiones mientras explicaba cómo fue que tomó esa decisión.

Después de que el sofá cayó desde lo alto del recinto, la mujer volteó y realizó algunos movimientos con la mano como si saludara a la persona que lo lanzó.

Bir Kadın 3. Kattan Atılan Kanepenin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu, Kanepeyi Atan Kişi ise Olayı Gülerek Anlattı pic.twitter.com/AvpCPDH9EH — Onedio Video (@onediocomvideo) June 11, 2021

Accidente con sofá en Turquía divide opiniones

El video en el que se observa que un sofá cae desde un edificio y por poco aplasta a una mujer en Estambul, Turquía, dividió opiniones en las redes sociales, por la reacción de sus protagonistas.

Algunos usuarios lamentaron la acción e incluso mencionaron que el sujeto que lanzó el sofá debe ser denunciado penalmente por intento de homicidio. Sin embargo, otras personas señalaron que se trató de un accidente porque la mujer se retiró del lugar con tranquilidad.

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