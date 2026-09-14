De maestro a millonario de la 4T: Octavio Romero justifica su fortuna de 47 mdp y alega “campaña en su contra”

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reaccionó con molestia tras la revelación de su patrimonio de 47 millones de pesos, asegurando que la exposición de sus bienes forma parte de una “campaña en su contra” y afirmando que la 4T “no es igual” a gobiernos anteriores. El funcionario justificó el incremento de su riqueza, amasada tras pasar por el PRD, la Oficialía Mayor de la CDMX, la dirección de Pemex y su actual cargo, argumentando insólitamente que los supuestos precios irrisorios de sus 49 hectáreas de terreno se debieron a un error en los viejos pesos y a los “duendes hacendarios”.

Asimismo, el agrónomo desmintió ganar más que la titular del Ejecutivo al precisar que su sueldo mensual es de 188 mil 499 pesos, apenas 3 mil 347 pesos menos que el salario de la presidenta de la República. Sin embargo, la brecha resulta evidente frente a la realidad nacional, pues esos poco más de 3 mil pesos de diferencia representan el ingreso quincenal entero de más de 27 millones de trabajadores en México. En efecto, entre casas en Tlalpan, departamentos en Álvaro Obregón y sueldos de la alta burocracia, la frase del director del Infonavit cobra sentido: no somos iguales.