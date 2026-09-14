De las compras de la pandemia al lujo en Miami: Exhiben millonario adeudo fiscal del morenista Chema Tapia

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y Azteca Noticias dejó al descubierto que José María “Chema” Tapia Franco, político morenista y exaspirante a la gubernatura de Querétaro, mantiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que asciende a 695 millones 219 mil pesos. El adeudo se generó a través de su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos, la cual obtuvo en 2020 un contrato por adjudicación directa con la Sedena para vender mil 330 ventiladores durante la pandemia por mil 236 millones de pesos, vendiéndolos a casi el triple del costo de adquisición. Pese a las cuantiosas ganancias, la compañía omitió el pago del IVA e ISR entre 2020 y 2021, lo que llevó a la autoridad fiscal a requerir el pago inmediato bajo la advertencia de proceder al embargo de bienes.

Mientras arrastraba las omisiones fiscales con el gobierno federal, el exdirector del Fonden y exsenador priista reconvertido al guinda adquirió inmuebles de alta opulencia en el extranjero. En 2023 compró un departamento de lujo en el exclusivo complejo Acqualina Resort & Residences en Miami, Florida, valuado en 6.5 millones de dólares, además de una residencia de más de un millón de dólares en The Woodlands, Houston, y diversas propiedades en Querétaro y Acapulco. La investigación ubica a Tapia Franco —hoy sumado al equipo de Santiago Nieto— dentro de la lista de figuras vinculadas a Morena con adeudos pendientes ante el fisco, compartiendo señalamientos con personajes como Epigmenio Ibarra y el diputado Arturo Ávila.