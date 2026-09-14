Senadora Ana Lilia Rivera desobedece a Morena y corre a reportero en plena “asamblea informativa”

La senadora con licencia por Morena, Ana Lilia Rivera, se colocó en el centro de la polémica tras incurrir en un abierto desacato a las órdenes de la dirigencia nacional y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, encabezado por Ariadna Montiel. El pasado miércoles, el CEN notificó formalmente a todos los aspirantes a las coordinaciones estatales que, a partir del jueves, debían frenar por completo asambleas, reuniones y brigadeos con motivo del arranque del proceso electoral 2027. Sin embargo, mientras el resto de los inscritos acató la restricción, Rivera decidió ignorar el mandato y mantener una intensa agenda de proselitismo en Tlaxcala, asistiendo a eventos organizados en Apizaco, San Diego Metepec y Zacatelco.

Fue precisamente durante la asamblea en Zacatelco, convocada por el presidente de la sección Primera, Miguel Cortez Piedracruz, donde la maniobra ilegal quedó al descubierto por el medio local Zacatelco Radio. Al percatarse de que el acto proselitista estaba siendo documentado en vivo, operadores políticos y un hombre identificado como el escolta personal de la legisladora arremetieron contra el reportero para censurar su labor. Con amagos y empujones, el equipo de Rivera obligó al comunicador a abandonar el inmueble para evitar que continuara registrando la reunión proselitista, desatando además la molestia de ciudadanos asistentes que terminaron encarando a los guaruras de la aspirante.

Antecedentes de agresión a la prensa de Ana Lilia Rivera

Este nuevo episodio de violencia e indisciplina no es un hecho aislado en la trayectoria de la senadora tlaxcalteca. Rivera acumula un historial de agresiones y desprecio hacia la labor informativa, destacando la ocasión en que insultó abiertamente a reporteros al calificarlos como "estúpidos" tras ser cuestionada por su trabajo en el Congreso. Asimismo, la política ha sido blanco de severas críticas a nivel nacional por su falta de preparación en materia diplomática, haciéndose viral tras confundir a Taiwán con un estado de la República Mexicana durante una sesión oficial.

¿Taiwán forma parte de México? 🤔pic.twitter.com/aRPVPyW4sB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

La expulsión violenta del periodista y la evidencia publicada por diversos medios locales confirman la conducta sistemática de censura que ejerce el equipo de Ana Lilia Rivera cuando se exhiben sus inconsistencias. A pesar de la orden por parte de Morena, la eterna aspirante al gobierno estatal demuestra que está dispuesta a vulnerar la normatividad interna de su propio partido y a transgredir la libertad de expresión con tal de forzar sus aspiraciones políticas.