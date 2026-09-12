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Octavio Romero quería ocultar su fortuna mientras se caen las casas del Infonavit

Obligan a Octavio Romero, director del Infonavit, a hacer pública su información patrimonial

Por: Eder Martínez

Octavio Romero, director del Infonavit, quería ocultar su riqueza, pero ordenaron que hiciera pública toda su información patrimonial.

Mientras en Matamoros, Tamaulipas, decenas de familias viven en casas financiadas por Infonavit que presentan daños severos por presunta mala construcción, pero siguen pagando su crédito mientras el instituto evade responsabilidades.

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