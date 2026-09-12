Octavio Romero quería ocultar su fortuna mientras se caen las casas del Infonavit

Octavio Romero, director del Infonavit, quería ocultar su riqueza, pero ordenaron que hiciera pública toda su información patrimonial.

Mientras en Matamoros, Tamaulipas, decenas de familias viven en casas financiadas por Infonavit que presentan daños severos por presunta mala construcción, pero siguen pagando su crédito mientras el instituto evade responsabilidades.