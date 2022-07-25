Odesa: punto estratégico en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Aferrarse a Odesa es fundamental para que Ucrania mantenga la estabilidad económica, ya que la ciudad costera del suroeste del país es uno de los lugares más estratégicamente importantes, el hogar de la armada de Ucrania, así como un centro clave de envío y transporte, según los analistas.

Odesa es la tercera ciudad más grande de Ucrania con una población de poco más de un millón.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha paralizado el turismo, pilar de la economía local.

La guerra también cerró el puerto local, el más grande de Ucrania y uno de los centros de envío más importantes de la región desde la época del Imperio Ruso.

Antes del conflicto actual, según un analista, el 25% de las exportaciones hacia Europa pasaba por Odesa. El puerto también tiene una capacidad de almacenamiento de gas y petróleo de 25 millones de toneladas.

"Los buques de navegación marítima, las operaciones de envío [son] muy importantes para la economía de Ucrania y también para la economía mundial", dijo Dmytro Barinov, subdirector de la Autoridad Portuaria Marítima de Ucrania.

Como centro principal de la Armada de Ucrania, el puerto de Odesa también es estratégico.

"Si Rusia tuviera una presencia naval en Odesa, básicamente controlará todo el mercado comercial en el Mar Negro", dijo Sophie Kobzantsky, analista de Rusia y los países postsoviéticos.

Eso aumentará la dependencia energética de Ucrania y Europa de Rusia, además de aumentar la inflación y los precios.

🇷🇺🇺🇦 | Kiev denuncia que Rusia ha bombardeado el puerto de Odessa, un día después del acuerdo firmado por la comercialización de granos. Moscú lo niega y dice no tener conocimiento del ataque al puerto ucraniano. pic.twitter.com/2dB9OhOiu4 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 23, 2022

Odesa y la exportación de granos

Rusia y Ucrania minaron las aguas frente a la costa de Odesa en los últimos meses, pero un acuerdo firmado por ambas partes para exportar millones de toneladas de grano desde los puertos del Mar Negro hará que la remoción de minas sea una prioridad. Sin embargo, un día después hubo un ataque ruso en Odesa.

La Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada respectivamente por Rusia y Ucrania el viernes con Turquía bajo los auspicios de la ONU en Estambul, permitiría volúmenes significativos de exportaciones comerciales de alimentos y fertilizantes desde tres puertos clave en el Mar Negro: Odesa, Chernomorsk y Yuzhny, dijo la ONU en un comunicado en su sitio web.

Un centro de coordinación conjunto ha comenzado a operar de acuerdo con el acuerdo para monitorear la implementación, agregó el ministro turco.

Según una copia del acuerdo publicada por Andrii Sybiha, subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, el acuerdo tendrá una vigencia de 120 días y puede extenderse por otros 120 días si ninguna de las partes lo rescinde.

Ucrania se encuentra entre los principales exportadores de cereales del mundo y suministra más de 45 millones de toneladas anuales al mercado mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.